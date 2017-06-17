Почему Лукашенко пора на отдых 8 17.06.2017, 18:19

Лукашенко давно пора подумать, то ли место он занимает.

– У президента Беларуси отпуска как такового, обычного человеческого, быть не может. У меня нет вице-президента, и по Конституции я свои полномочия никому не могу передать, – заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что, даже уезжая, например, в Сочи на несколько дней, он поддерживает с родиной постоянный контакт, принимая участие в решении важных вопросов, пишет «Салiдарнасць».

В это связи возник закономерный вопрос: почему? Для чего Лукашенко отказывает себе в отдыхе (поездки к зарубежным партнерам у моря, как мы знаем, он сам отпуском не считает) и как так случилось, что целая страна с огромным госаппаратом не может функционировать без одного-единственного человека?

Давайте вначале разберемся, кто бы мог подхватить на время отсутствия Лукашенко ряд его обязанностей? Согласно Конституции, «в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей» его полномочия переходят к премьеру — «до принесения присяги вновь избранным президентом».

Впрочем, как можно понять из слов Лукашенко так надолго он нас покидать и не собирался. Между тем тот же Андрей Кобяков вполне мог бы на какое-то время взять на себя парочку дополнительных обязанностей, пока глава Беларуси наслаждался бы своим законным отпуском.

Неужели Лукашенко боится, что нынешний премьер не сможет справиться с полеглицей или рассказать, как нарисовать черный квадрат Малевича или написать «Войну и мир»? Думаю, как-то бы уж разобрались.

Но даже если откинуть весь сарказм, то странная ситуация выходит. Столько лет Александр Лукашенко управляет страной, а так и не смог собрать вокруг себя людей, способных профессионально выполнять свои функции без контроля сверху. Ведь задача любого хорошего руководителя в том, чтобы в какой-то момент все могло функционировать без него. «Руководить — это значит не мешать хорошим людям работать», — говорил академик Петр Капица.

Да, на это нужно время и хорошая команда, Ну так и Александр Лукашенко «руководит» страной не первый год.

— Хороший руководитель – это тот, кто уедет в отпуск, а все работает и без него. Плох тот руководитель, который все тянет на себе, — делилась как-то в интервью tut.by знаниями психолог, организационный консультант Диана Комлач и делала вывод: — Если руководитель с этим справиться не может, стоит подумать, то ли место он занимает.