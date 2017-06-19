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Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»

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  • 19.06.2017, 10:21
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Криштиану Роналду
Фото: Getty Images

Португалец попросил своего агента сделать все возможное для перехода в стан «манкунианцев».

«Манчестер Юнайтед» может приобрести нападающего «Реала» Криштиану Роналду, пишет «Трибуна».

32-летний португалец попросил своего агента Жорже Мендеша сделать все возможное для оформления трансфера в «МЮ».

«ПСЖ» готов потратить любую сумму на приобретение Роналду, но ключевое значение будет иметь желание игрока.

Напомним, что Роналду выступал «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 года, выиграв с клубом 9 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и три чемпионата Англии.

Кроме того, первый «Золотой мяч» португалец взял в составе английской команды.

Нападающий планирует покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. По мнению Роналду, мадридский клуб не защищает его.


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