«Хоккейный друг» Лукашенко: Мы просто упали в бездну 19 19.06.2017, 10:51

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МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Михаил Захаров заявил, что «главная идеология страны» перестала работать.

Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров, также известный как партнер Александра Лукашенко на ледовой площадке и уборке урожая, недавно получил новую должность: возглавил тренерский совет при Федерации хоккея Беларуси, пишет «Cалiдарнасць».

В обновленном статусе он дал интервью «Трибуне», где жёг глаголом и прочими частями речи. В частности, выяснилось, что:

– Мы просто упали в бездну. Сегодняшнее состояние хоккея хуже, чем в 1998 году, серьезно. Тогда было тяжело, но не до такой степени.

Пикантность ситуации заключается в том, что именно в 1997-1998 гг Александр Лукашенко активно заинтересовался хоккеем. По этому случаю данному виду спорта в Беларуси начало уделяться повышенное внимание. Все доступные ресурсы были брошены на развитие хоккея: проводились совещания на высшем уровне, госфинансирование клубов существенно выросло, строились ледовые дворцы…

Но, по словам Захарова, существующие школы функционируют неэффективно: «За 12 лет не вырос ни один хоккеист действительно высокого уровня. Я сейчас даже не говорю о таких звездах как Салей, Грабовский или Костицыны. Нет игроков, которые бы сами, без помощи «Динамо», пробились в КХЛ».

Оценку тому, что происходит во флагманских проектах – национальной сборной и минском «Динамо» – неоднократно давал сам Лукашенко, и, как правило, варьировалась она в промежутке между «позорище» и «стыдобище».

Поэтому вполне логичным выглядит вывод Захарова: «Система вообще не работала». Вот только почему, если ей было уделено столько внимания руководителем государства? Парадоксально, но может быть, именно поэтому? Может быть, потому, что система управления в стране в целом выстроена так, что не способна эффективно решать даже те задачи, которые сама определила в качестве приоритетов?