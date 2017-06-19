Стась перейдет из минского «Динамо» в «Авангард» 1 19.06.2017, 11:39

Андрей Стась

Фото: belarushockey.com

Переход капитана сборной Беларуси по хоккею лоббировал главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка.

Как сообщает интернет-портал «ВОмске», капитан сборной Беларуси Андрей Стась перейдет в «Авангард».

«Как стало известно, между 28-летним центрфорвардом и «ястребами» уже достигнута договоренность о подписании контракта. Судя по всему, приход игрока лоббировал главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка, хорошо знающий Стася по совместной работе в сборной Беларуси», - пишет издание.

Большую часть своей карьеры хоккеист провел в минском «Динамо». В КХЛ он также успел поиграть за ЦСКА и нижнекамский «Нефтехимик».

В прошлом сезоне Стась провел 38 матчей за минское «Динамо», набрав 11 (4+7) очков. Всего в КХЛ на счету центрфорварда 120 (51+71) баллов в 443 встречах.