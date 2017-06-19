Пьяный россиянин насмерть сбил велосипедиста в Кричевском районе 19.06.2017, 17:58

Гражданин РФ ехал по дороге Кричев — Орша — Лепель.

Рано утром 19 июня в Кричевском районе 42-летний россиянин на Volkswagen насмерть сбил 47-летнего велосипедиста. Об этом tut.by сообщила представитель областной ГАИ Анастасия Дорошкова.

ДТП произошло возле деревне Зуи в 03.20. Гражданин РФ ехал по дороге Кричев — Орша — Лепель. В какой-то момент он пошел на обгон машины и сбил велосипедиста, который ехал по обочине встречной полосы.

В результате аварии велосипедист от полученных травм умер на месте. В ГАИ отметили, что велосипед был оборудован световозвращающими элементами.

Известно, что водитель VW был пьян. Возбуждено уголовное дело.