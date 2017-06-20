Ученые выяснили, как появились домашние кошки 1 20.06.2017, 11:22

6,704

Оказалось, что любимцы всего интернета пришли в наши дома дважды.

Ученые из Бельгии, Болгарии, Франции, Германии, Испании и США определили регионы происхождения домашних кошек. Оказалось, что любимцы всего интернета пришли в наши дома дважды: один раз — из Азии, второй раз — из Древнего Египта, пишет издание popmech.ru.

Специалисты полагают, что современная домашняя кошка появилась практически одновременно в двух регионах, откуда впоследствии распространилась по планете. Первая группа животных, возникшая в Юго-Восточной Азии, уже в 4400 году до нашей эры распространилась в Европе. Вторая популяция животных обитала в Древнем Египте, а свое распространение получила вдоль торговых путей, в частности, Средиземного моря.

Уже в Европе эти кошки скрещивались с местными дикими животными, что привело к появлению множества пород животных. В частности, ученые показали, что полосатые кошки возникли в Средние века, тогда как связанная с подобным окрасом мутация впервые появилась у древних домашних кошек в Юго-Восточной Азии.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав ДНК более 200 кошек, извлеченную из останков — от египетских мумий до сохранившихся в грунте костей -кошек, обитавших на обширных территориях от Румынии до Анголы, а так же живых современных домашних кошек и сравнив их ДНК.