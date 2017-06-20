Легендарному тренеру Спартаку Мироновичу исполнилось 79 лет 1 20.06.2017, 11:54

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Спартак Миронович

Спартак Миронович работал главным тренером минского гандбольного СКА с самого создания клуба.

Легендарному белорусскому тренеру Спартаку Петровичу Мироновичу 20 июня исполнилось 79 лет, сообщает pressball.by.

Спартак Петрович работал главным тренером минского СКА с самого создания клуба. В 1976 году Спартак Миронович пришел на тренерский мостик армейцев, а в 2016-м передал пост своему приемнику и ученику Игорю Папруге.

За 40 лет в команде Спартак Петрович выиграл множество наград: 6-кратный чемпион СССР (1981, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989), 3-кратный обладатель Кубка СССР — (1980, 1981, 1982), 3-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов — (1987, 1989, 1990), 2-кратный обладатель Кубка обладателей кубков европейских стран (1983, 1988), Обладатель Кубка Вызова (2013), 10-кратный чемпион Беларуси (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002).

Сейчас Спартак Петрович Миронович продолжает работать в СКА в должности тренера по научно-методической работе.