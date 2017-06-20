Самостоятельно покупающая себе корм собака стала звездой Сети 2 20.06.2017, 19:53

Фото: 120.su

В Бразилии собака научилась ходить в магазин и самостоятельно покупать себе корм.

Песик по кличке Питуко, живущий в Бразилии, почти каждый день совершает прогулку до ближайшего магазина, где получает пакет с кормом, после чего гордо несет покупку домой, пишет 120.su.

Сотрудники зоомагазина давно уже знают этого пса. Поскольку корм для собак находится на верхней полке, Питуко не может достать его, так что он просто начинает лаять, пока не получит желаемое.

Конечно, пес получает свой корм не бесплатно — все покупки заносятся на его счет, а позже владельцы умного животного расплачиваются за своего любимца. Иногда хозяева Питуко звонят в зоомагазин и предупреждают, что на сей раз четвероногому покупателю нужен будет корм для кошек или для птиц — таким образом, энергичный пес снабжает едой и других питомцев, живущих с ним в одном доме.