Где в Витебске можно увидеть Малевича? 21.06.2017, 14:35

Знамениты «Черный квадрат» был написан Малевичем ровно 102 года назад.

В этот день, 21 июня 1915 года, в дачном поселке Кунцево (сегодня – территория Москвы) Казимир Малевич написал картину «Черный квадрат», которую признали «иконой мирового авангарда».

Имя великого художника связано и с Витебском: в нашем городе Казимир Северинович провел два с половиной года (с 1919 по 1922), пишет «Витебский курьер».

За это время Малевич успел не только поработать преподавателем в Народном художественном училище и создать объединение «Уновис», но и написать несколько текстов по теории искусства, в том числе и работу «Супрематизм. Мир как беспредметность или вечный покой».

А где сегодня в Витебске можно увидеть Малевича?

1. Портрет Малевича

Портрет появился год назад на трансформаторной будке во дворе музея Витебского народного художественного училища. Авторы композиции – граффитисты из команды Youfeelmyskill.

Портрет Малевича на трансформаторной будке. Фото Саши Май

2. Супрематизм Малевича на улице Марка Шагала

Первое здание по улице Марка Шагала, которую торжественно открыли в прошлом году, украшает роспись по эскизу Казимира Малевича «Смерть обоям» (1919 год).

Впервые эскиз был нарисован здесь в 1992 году, затем он пришел в негодность, несколько раз роспись исправляли, а коммунальные службы закрашивали стену. Восстановили рисунок в 2014 году.

Начало улицы Марка Шагала. Фото Саши Май

Еще несколько экспозиций – граффити, в основу которых легли эскизы Малевича, украшают торцы жилых домов по улице Шагала.

Супрематизм Малевича на улице Марка Шагала. Фото Саши Май

Здание на улице Марка Шагала. Фото Саши Май

3. Трамвай с портретом Малевича

Торжественный пуск трамваев и троллейбуса, расписанных на основе эскизов творческого объединения Уновис, состоялся 3 сентября прошлого года. Один трамвай украсили портретом основоположника супрематизма.

На вагончике – портрет Малевича. Фото Евгения Москвина

4. «Картины» Малевича

Во дворике «Арт-пространства»на Толстого, 7 можно увидеть работы по картинам Казимира Малевича: «Пейзаж с белым домом», «Девушки в поле» и «Спортсмены».

Во дворике “Арт-пространства”. Фото Саши Май

5. «Черный квадрат»

В апреле 2016 года на трансформаторной подстанции за областной библиотекой появился портрет известного американского гангстера аль Капоне. Но спустя буквально сутки он был закрашен работниками коммунальных служб. Черный прямоугольник, который появился на будке, жители Витебска нередко ассоциируют с «Черным квадратом» Малевича.

Закрашенную стену будки многие ассоциируют с “Черным квадратом”. Фото Саши Май

Если в некоторых местах нашего города Малевич только появляется, то в других уже исчез навсегда. Например, портрет Малевича и композицию по мотивам его произведений в августе 2015 года можно было увидеть на трансформаторной будке в Билево.

Граффити в Билево. Весна 2016 года. Фото Ольги Витебской

А не так давно коммунальные службы закрасили рисунок.

На этой будке недавно можно было увидеть портрет Малевича. Фото Владимира Боркова

Как пояснил корреспонденту «Витебского курьера» начальник предприятия «Витебский городской район электрических сетей» Виктор Лебедев, граффити пришлось закрасить из-за того, что рисунок пришел в негодность.

Также напоминаем, что в 2015 году спектакль Казимиру Малевичу посвятили актеры театра «Колесо».