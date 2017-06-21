Где в Витебске можно увидеть Малевича?
- 21.06.2017, 14:35
Знамениты «Черный квадрат» был написан Малевичем ровно 102 года назад.
В этот день, 21 июня 1915 года, в дачном поселке Кунцево (сегодня – территория Москвы) Казимир Малевич написал картину «Черный квадрат», которую признали «иконой мирового авангарда».
Имя великого художника связано и с Витебском: в нашем городе Казимир Северинович провел два с половиной года (с 1919 по 1922), пишет «Витебский курьер».
За это время Малевич успел не только поработать преподавателем в Народном художественном училище и создать объединение «Уновис», но и написать несколько текстов по теории искусства, в том числе и работу «Супрематизм. Мир как беспредметность или вечный покой».
А где сегодня в Витебске можно увидеть Малевича?
1. Портрет Малевича
Портрет появился год назад на трансформаторной будке во дворе музея Витебского народного художественного училища. Авторы композиции – граффитисты из команды Youfeelmyskill.
2. Супрематизм Малевича на улице Марка Шагала
Первое здание по улице Марка Шагала, которую торжественно открыли в прошлом году, украшает роспись по эскизу Казимира Малевича «Смерть обоям» (1919 год).
Впервые эскиз был нарисован здесь в 1992 году, затем он пришел в негодность, несколько раз роспись исправляли, а коммунальные службы закрашивали стену. Восстановили рисунок в 2014 году.
Еще несколько экспозиций – граффити, в основу которых легли эскизы Малевича, украшают торцы жилых домов по улице Шагала.
3. Трамвай с портретом Малевича
Торжественный пуск трамваев и троллейбуса, расписанных на основе эскизов творческого объединения Уновис, состоялся 3 сентября прошлого года. Один трамвай украсили портретом основоположника супрематизма.
4. «Картины» Малевича
Во дворике «Арт-пространства»на Толстого, 7 можно увидеть работы по картинам Казимира Малевича: «Пейзаж с белым домом», «Девушки в поле» и «Спортсмены».
5. «Черный квадрат»
В апреле 2016 года на трансформаторной подстанции за областной библиотекой появился портрет известного американского гангстера аль Капоне. Но спустя буквально сутки он был закрашен работниками коммунальных служб. Черный прямоугольник, который появился на будке, жители Витебска нередко ассоциируют с «Черным квадратом» Малевича.
Если в некоторых местах нашего города Малевич только появляется, то в других уже исчез навсегда. Например, портрет Малевича и композицию по мотивам его произведений в августе 2015 года можно было увидеть на трансформаторной будке в Билево.
А не так давно коммунальные службы закрасили рисунок.
Как пояснил корреспонденту «Витебского курьера» начальник предприятия «Витебский городской район электрических сетей» Виктор Лебедев, граффити пришлось закрасить из-за того, что рисунок пришел в негодность.
Также напоминаем, что в 2015 году спектакль Казимиру Малевичу посвятили актеры театра «Колесо».