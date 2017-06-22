Минчанин: Пусть «этот сами знаете кто» сам живет на такую пенсию 6 22.06.2017, 8:43

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В пенсионном фонде Беларуси снова не хватает денег.

Не хватало раньше, не хватает теперь и не будет хватать в будущем, пока не изменится подход к экономике. Так независимые экономисты комментируют сведения о недостатке средств в пенсионном фонде, сообщает «Белсат».

В пенсионном фонде – опять дыра. Министр труда Ирина Костевич рассказала «депутатам» о том, что Фонду социальной защиты населения и в этом году потребуется дополнительное финансирование.

В прошлом году фонд недосчитался Br 1,5 млрд, их одалживали из бюджета. Главная причина, которую озвучила министр Костевич, – невыполнение планов роста экономики: правительство ожидало увеличения валового внутреннего продукта на 0,3%, а в реальности было падение на более чем 2,5 %. Да и приказ Лукашенко обеспечить в этом году среднюю зарплату по стране не менее Br 1000 пока не выполнен, поэтому и отчисления меньше.

По словам экономиста Льва Марголина, проблема не только в общем состоянии экономики Беларуси, но и в односторонности самой отечественной пенсионной системы, которая работает исключительно на принципе «солидарности».

«То есть, пока люди зарабатывают деньги, пенсионеры получают пенсии, когда люди начинают зарабатывать меньше и если люди уезжают на работу за границу, то денег для пенсионеров также становится меньше», – говорит Лев Марголин.

А с этим в Беларуси серьезные проблемы. В реальном секторе экономики – ежегодно массовые сокращения. В прошлом году чистые увольнении составили более 107 тыс. человек. Отрицательно повлияло и подавление малого бизнеса и сокращение количества ИП. Для покрытия дефицита в фонде социальной защиты власти пошли и на непопулярную меру увеличения пенсионного возраста.

«Нам только сроки добавляют к этой пенсии, вот и все, пусть он попробует прожить на эту пенсию, вы знаете кто», – говорит житель Минска.

Конечно, белорусское общество взрослеет, и пенсионеров становится больше. Но есть ли другие решения, кроме позднего ухода на пенсию?

А вот что говорят жители Минска:

«Здесь нужны реформы, те же частные пенсионные фонды».

«Ну я молод, я пока об этом не думаю. Мне далеко до этого».

«Давайте доживем до пенсии и тогда будем думать».

Но экономисты твердят, что думать об этом нужно заранее. На государственном уровне они советуют обеспечение пенсий разделить на несколько источников – не только за счет налогов нынешних рабочих, но и с помощью пенсионного страхования от работодателя и собственных отчислений граждан на свои пенсии. И хотя размеры белорусских пенсий отчасти мизерные, то на сбои в выплатах белорусы не ропщут. Но какой ценой власти придерживаются этой регулярности?

«Если нет денег на пенсии, то они просто печатают эти деньги, так как понимают, что если уж будут задержки пенсий, то будут очень серьезные последствия», – считает Лев Марголин.

Как результат, подчеркивает экономист, деньги – на время, но растет инфляция и цены. Поэтому даже прогрессивные изменения в пенсионной системе не будут работать без полного пересмотра всей экономической политики.