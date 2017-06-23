Двуликий Плутос 1 Янка Грыль, «Белгазета»

23.06.2017, 8:33

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Плутос, античный бог богатства, в Беларуси так же двулик, как Янус.

С момента старта очередного экономического кризиса государство активизировало борьбу с экономическими преступлениями. Плутос, античный бог богатства, в Беларуси так же двулик, как Янус: с одной стороны, множатся резонансные дела в отношении бизнеса, уклонившегося от уплаты налогов, с другой - на фоне достаточно однообразных уголовных дел все громче звучат разговоры о декриминализации частной инициативы.

Одной из сенсаций истекшей недели стало задержание в Минске 33-летнего бизнесмена Виктора Пузикова - руководителя и фактического собственника столичной диспетчерской службы такси «Алмаз». Пузиковская служба такси 7788 с момента выхода на рынок серьезно обострила конкуренцию и сбила цены, за что ему сердечное спасибо от потребителей. Однако правоохранители при оценке «Алмаза» придерживаются несколько иной точки зрения.

Ну вот и приехали

Согласно ей, столичным управлением Департамента финансовых расследований (ДФР) установлено, что Пузиков в 2015-17гг. «регулярно получал от официальных и «нелегальных» таксистов, которым оказывал диспетчерские услуги такси, наличные денежные средства, которые не отражал в бухучете организации. Это позволяло ему уклоняться от уплаты налогов». Предварительно правоохранители оценивают недоплаченные «Алмазом» налоги в сумму более BYN1,4 млн. В результате возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) УК.

Очень интересен следующий тезис пресс-релиза ДФР: «Использование данной схемы уклонения от уплаты налогов позволило… устанавливать более низкие тарифы, чем у других подобных организаций, благодаря чему в течение последних лет ей удалось занять одну из доминирующих позиций на рынке… Доход, ежемесячно получаемый собственником службы такси за счет использования противоправных схем, по предварительным оценкам, превышал $200 тыс.». Иными словами, из изысканий ДФР следует, что конкурентные преимущества 7788 - во многом лишь результат махинаций. Интересно, как все это отразится на ценах на услуги столичных такси?

Мимо кассы и булочной

Впрочем, как известно из советской кинокомедии, наши люди на такси в булочную не ездят. Пузиков не одинок - коллеги из других СМИ уже отметили, что практически все резонансные уголовные дела в отношении владельцев частных компаний в последние годы так или иначе были сопряжены с уклонением от уплаты налогов.

Самой громкой, безусловно, была история Юрия Чижа, собственника бизнес-империи «Трайпл». Фигурировали обвинения в неуплате налогов в делах Евгения Баскина, владельца группы компаний (ГК) «Серволюкс», и главы совета директоров ГК Fenox Global Group Виталия Арбузова. Та же ч.2 ст.243 УК, что и Пузикову, вменяется Александру Кныровичу, собственнику компании «Сармат-Инжиниринг», уже привлекавшемуся по этой же статье в 2008г.

Обстоятельства громких дел в отношении представителей частного бизнеса хорошо известны и уже детально обсуждены СМИ. Может, в менее громких разработках Комитета госконтроля (КГК) - более причудливые криминальные схемы? Как бы не так! Вот, например, ДФР уличил в неуплате налогов «одну из крупнейших оптово-розничных сетей, реализующую стройматериалы и оборудование». Модель примерно такая же, как и та, что инкриминируется Пузикову: реализация стройматериалов и оборудования за наличные, без оприходования выручки по кассовым аппаратам, но с фиктивной бухгалтерией.

Еще одно дело - оказание «должностным лицам предприятий реального сектора экономики» услуг по уходу от налогов с обналичиванием и обезналичиванием, фиктивным документооборотом и липовой бухгалтерией. Как ни странно, речь опять о стройматериалах. В отношении криминальных оптимизаторов налогообложения, а также руководителей 6 субъектов хозяйствования возбуждены дела по ч.1-2 ст.243, проверяется информация об оказании пособничества должностным лицам еще не менее 20 субъектов хозяйствования.

Короче, впору, как чукча из анекдота, мудро покачать головой и признать: «Тенденция, однако». Логика бизнеса понятна: выводя скудеющие финансовые потоки из-под налогообложения, он стремится сохранить прибыль на приемлемом уровне. Кризисное падение спроса и выручки гасится криминальным демпфером - играми с «наличкой», бухгалтерией, отчетностью, завышением затрат, возвратом НДС и т.п. Логика государства тоже прозрачна: на фоне экономического спада оно стремится обеспечить наполняемость бюджета, демонстрируя бизнесу нулевую терпимость к попыткам уйти от налогов. Собственно, государство предупреждало об этом еще в 2014-15гг. и позднее, вооружая правоохранителей дополнительными инструментами вроде указа N14 «О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов» или проектируя строительство контрольно-надзорной вертикали во главе с КГК.

Справка «БелГазеты». В 2016г. при сокращении количества проверок на 18,6% по сравнению с 2015г. органами КГК взыскано в бюджет BYN249,6 млн., т.е. на 17,5% больше, чем в 2015г. Предотвращены необоснованные траты госсредств на сумму BYN220,9 млн., что на 40,1% больше, чем в 2015г. Экономический эффект одной проверки увеличился по сравнению с 2015г. на 16% и достиг BYN479,8 тыс. С использованием информации ДФР (1908 сообщений) применено финансовых санкций на BYN101,1 млн., поступило в бюджет BYN40,8 млн. (рост за год в 1,3 раза), выявлено 551 преступление (рост за год в 1,2 раза). Привлечено к административной и дисциплинарной ответственности 12,7 тыс. человек, 228 освобождены от занимаемых должностей. В правоохранительные органы направлено 1937 материалов, по которым возбуждено 615 уголовных дел. ДФР КГК выявлено 1372 преступления (+5% в сравнении с 2015г.), в т.ч. тяжких и особо тяжких - 542.

Очевидно, что при взаимоналожении обе эти стратегии губительны: бизнес, как обычно, в борьбе за копейку рискует потерять все и загреметь на нары, государство - передушить в борьбе за яйценоскость и порядок в курятнике всех кур, несущих золотые яйца.

Янка Грыль, «Белгазета»