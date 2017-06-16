Как работает такси «Алмаз 7788» 7 16.06.2017, 18:26

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Фото: nn.by

Один из водителей такси «Алмаз» поделился подробностями работы на компанию недавно задержанного Виктора Пузикова.

По словам водителя Алексея (имя изменено) служба такси представляет собой несколько компаний. Пузиков считается учредителем «Алмаза». Его жена Елена — директор (почему ее и задержали вместе с мужем). «Алмаз 7788» — это диспетчерская служба, которая связывает клиента с водителем, пишет nn.by.

Для водителя, который сотрудничает с диспетчерской службой, есть несколько вариантов — зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и ездить на своей машине, работать в какой-то транспортной компании, заключившей договор с «Алмазом» либо брать машину в аренду в службе такси.

Машины, которые фактически принадлежат «Алмазу», на бумаге зарегистрированы на ряд юридических лиц. Алексей утверждает, что таких юрлиц много: ООО «Автосияние», ООО «НайсФактум», ООО «Авалон-Моторс» и другие.

«Это делается, чтобы в случае проблем в одной из фирм, большинство машин продолжало ездить», — объясняет Алексей.

Константин Королев (его задерживали вместе с Пузиковым, но впоследствии отпустили) является директором «Авалон-Моторс». На него и работает наш собеседник.

По словам Алексея, Королев — фактически заместитель Пузикова.

Причем после задержания Пузикова и начались проблемы с автопарком — на 93 машины «Джили», которые фактически принадлежали «Алмазу» был наложен арест. Но, утверждает такист, ничего пока не изменилось.

«Арестованные машины продолжают ездить. Люди на них работают. Но водителей предупредили, что если остановят, то машину могут забрать на штрафстоянку. Поэтому все деньги нужно держать в карманах. Водители вынули все личные вещи, чтобы машины были пустыми и работали, — уверяет Алексей. — Да и в случае, если машину отберут, водителю найдут новую. Автомобилей хватает».

За месяц, говорит таксист, водитель может получить примерно 4 тысячи рублей выручки — кто-то больше, кто-то меньше. Конечно, чтобы нормально заработать, нужно работать и по 16—18 часов, и без выходных. В общем, сумма в 100—120 рублей это стандартный заработок за рабочий день.

Из суммы, которую получил водитель, часть он отдает компании, которой принадлежит машина, плюс платит за услуги диспетчера.

«Я плачу около 1700 рублей ежемесячно: 50 рублей ежедневно. В эту сумму входит 215 заказов от диспетчера. Каждый последующий я оплачиваю сверху — 1,20 рубля за заказ.

Из этих 50 рублей я плачу 30 за аренду машины, а 20 — фактически за право на ней работать. Но арендное авто выгоднее, чем свое. Во-первых, не надо заморачиваться с обслуживанием, этим занимается компания. Во-вторых, пару жалоб — и ты вылетишь с работы. В таких условиях нет смысла брать нормальное авто в лизинг или кредит, — говорит Алексей. — Когда я работал как ипэшник, то затраты были примерно такими же, может, на 100 рублей больше из-за отчислений в фонд социальной защиты. Ну и плюс обслуживание машины.

По официальной договору с перевозчиком, я плачу ему за пользование авто не 50 рублей в сутки, а 5 рублей. Плюс есть договор, согласно которому я официально зарабатываю 5% от суммы заработка по таксометру.

Но сумма по таксометру начальством ограничена 400 рублями. Если пробил больше — штраф, 30% от суммы, которая сверху тех 400 рублей, заберет перевозчик. Конечно, все это неофициально».

Собеседник уверен — с транспортной милицией у «Алмаза» свои отношения.

«Если ловят транспортники и есть серьезная проблема — звонишь Константину, он решает. С гаишниками проблемы решаешь сам. Но на машины «Алмаза» транспортники фактически не реагируют. Когда я был ИП, меня иногда штрафовали едва ли ни на выезде из дома. А на алмазовской «Джили» меня за три года остановили лишь однажды», — говорит Алексей.

Но отношение к водителям, по словам Алексея, в «Алмазе» не очень дружелюбное.

«Если есть какая-то проблема, жалоба например, водителя вызывают в «Алмаз». На первый раз — штраф, так называемая «мотивация». Мотивация составляет 20 рублей. На второй раз еще могут обойтись «мотивацией», но если жалоба в третий раз, то с таким водителем расторгают контракт, — рассказывает таксист. — В офисе водителей не считают за людей. Я сам однажды хотел встретиться с Пузиковым — был денежный вопрос — так в течение нескольких месяцев встречу снова и снова переносили.

Если ты не привозишь деньги в офис в положенное время — тебя заблокируют. То есть никаких заказов от диспетчера. А аренда все равно капает. Капает она и когда ты болеешь, и когда едешь, условно говоря, на похороны родственников.

Вообще руководство ставит таксистов в такие условия, в которых он вынужден обманывать. Не пробивать билеты, например. А не предоставил билет — клиент позвонил, пожаловался, тогда ты еще и заплатишь фирме «мотивацию».

Все на словах, в приказах ничего не прописано. Ипешники подписывают пустые бланки актов выполненных работ. И отношение в компании простое: не нравится — иди отсюда. Все в ультимативной форме».

Алексей говорит, что все «косяки» такой работы хорошо видны. Было бы желание их увидеть:

«Водитель за смену проезжает 200—300 километров. При этом в кассе пробито лишь несколько билетов, то есть на топлива уходит больше, чем официально зарабатываесшь. И так работают тысячи водителей. Неужели в налоговой или где-то там просто ничего не видят?»

Кроме того, машины такси должны оснащаться системой контроля кассового оборудования (СККО). Эта система передает всю информацию об операциях с кассовым аппаратом в реальном времени. Однако, утверждает Алексей, СККО на алмазовских машинах имеют специальную кнопочку — для отключения системы.

«Кнопку устанавливал перевозчик, — утверждает собеседник, — во всех машинах».

После задержания Пузикова, по словам Алексея, водителям дали указание работать строго по графику, не более 12 часов в смену, пробивать каждый билет, потому что знают, что за нами пристально следят. «Мотивации» также пока отменили.

Пока что Алексей продолжает работать на «Алмаз», но потихоньку ищет другую работу.

«По своей специальности устроиться не могу — работы просто нет. А в такси, в принципе, можно заработать», — говорит он.

По словам мужчины, он решил поговорить с журналистом, поскольку «службы такси обманывают и людей, и государство».

«Я же плачу деньги, но они не идут в бюджет, а оседают в этой прослойке между людьми и государством. Мне все равно, кто там у власти — «режим» у нас, или «не режим» — но налоги должны платить все», — говорит он.

Алексей утверждает: примерно по такой схеме работают все службы такси, поэтому менять работу в «Алмазе» на работу в другой фирме особого смысла нет. А в «Убер» он идти принципиально не хочет: «Во-первых, там обманывают водителей, недоплачивают им. А, во-вторых, это иностранная компания, я такое не поддерживаю и не люблю».

Константин Королев, директор «Авалон-Моторс», комментировать рассказ водителя отказался.