Активистка из Бобруйска пыталась прорваться к Кочановой, а оказалась в больнице 23.06.2017, 11:07

Фото: «Радыё Свабода»

На вокзале в Минске пенсионерку Любовь Санкевич задерживали пятеро милиционеров и один ОМОНовец.

Поездка бобруйской пенсионерки Любови Санкевич в Минск на прием к главе администрации Лукашенко Наталье Кочановой закончилась больницей.

Подробности «Салідарнасці» рассказала Тамара Сергей, юрист гражданской инициативы «Против беззакония в прокуратуре и судах».

22 июня представители инициативы, среди которых была и Любовь Санкевич, попытались попасть на прием к Наталье Кочановой, но безрезультатно.

— Любовь Михайловна не раз записывалась на прием, индивидуально и коллективно, — подчеркнула Тамара Сергей.

По возвращению из Минска на бобруйском вокзале пенсионерку задержали шестеро сотрудников милиции.

— Это было в 21.30. Один из сотрудников был из ОМОНа. Представляете? Спецназ задействован в задержании женщины за 60, с «букетом» заболеваний, — рассказала подробности юрист инициативы.

Любовь Санкевич доставили в УВД Бобруйского горисполкома для дачи пояснений. По словам Тамары Сергей, причиной для этого могло послужить интервью журналистам, которое Любовь Санкевич дала в Минске.

После десяти часов вечера процессуальные действия проводятся лишь в случаях, которые не терпят отлагательства. В отношении Любови Санкевич сотрудники милиции действовали незаконно, так как ее случай не попадает под данное исключение, пояснила юрист.

В УВД с пенсионеркой пытался разговаривать подполковник милиции Сергей Рудько, чьи прежние действия Любовь Санкевич до сих пор оспаривает в судах.

Тамара Сергей связалась с дежурной частью бобруйского УВД, а также позвонила на спецлинию МВД в Минске, чтобы указать на нарушение прав задержанной бобруйчанки, но эти звонки, по ее словам, результата не принесли.

Около 23.00 у Любови Санкевич случился гипертонический криз. По ее словам, женщине самой пришлось вызывать медиков, так в милиции звонить в «скорую» отказались.

Пенсионерку увезли в больницу, где оказали необходимую помощь. От госпитализации она отказалась и с родственниками уехала домой. По состоянию на утро 23 июня она чувствует себя удовлетворительно.

— Голос у нее слабый. Говорит, что все еще находится под впечатлением от произошедшего, — подытожила собеседница «Салiдарнасцi».