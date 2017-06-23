Максим Винярский: Прожить, не встав на колени 2 23.06.2017, 15:03

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Солидарность с политзаключенными – это святое.

Об этом в «Фейсбуке» написал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, комментируя вчерашнюю акцию на Октябрьской площади в Минске в поддержку политзаключенных по «делу патриотов».

«Прожить, не встав на колени,

В свою правоту верить твердо.

Свобода дороже денег,

Но правда дороже свободы.

Спасибо всем, кто поддержал вчерашнюю акции солидарности. Спасибо тем, кто поддержал ее информационно, морально и лично. В борьбе за освобождение политических заключенных весом каждый шаг. Жыве Беларусь!», - написал Максим Винярский.