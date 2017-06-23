Фильм про обычный белорусский трактор получил Гран-при в США 4 23.06.2017, 19:43

Фото: onliner.by

17-минутный ролик о тракторе «Беларус» признан лучшим среди двух тысяч работ более чем из 50 стран.

Фильм «Кормилец» получил Гран-при и «Золотую камеру» в номинации «Маркетинговые коммуникации» 50-го фестиваля видеопроизводства US International Film & Video Festival (США). 17-минутный ролик о белорусском тракторе был признан лучшим среди двух тысяч работ более чем из 50 стран, пишет onliner.by.

Фильм рассказывает о жизни трактора Belarus, работающего в разных странах мира. Герои фильма — реальные фермеры, для которых трактор является главным партнером в работе и кормильцем семьи.

— При разработке идеи фильма мы стремились отойти от стереотипов, привлечь внимание не только целевой аудитории, ведь речь идет не о масс-маркете и даже не об автомобиле. Трактор в видеоролике одушевлен и рассказывает о том, как помогает взращивать уникальные для разных стран культуры. Это трогательная история о том, как эта мощная машина вместе со своим хозяином идут вперед по трудовой жизни на протяжении многих лет, — отметил начальник бюро рекламы и выставок ОАО «МТЗ».

Напомним, презентационный ролик тракторного завода уже дважды стал серебряным призером фестиваля The Cannes Corporate Media & TV в Каннах, а также получил Гран-при VI Международного московского фестиваля корпоративного видео.

Ролик переведен на семь языков. Снимался фильм на территории Беларуси, России, Казахстана, Вьетнама, Никарагуа, ЮАР, Норвегии, Пакистана, Египта и на Кавказе. В съемках были задействованы тракторы Belarus из этих стран. Над созданием видеоролика работала кинокомпания из Новосибирска LBL Production. МТЗ занимался организацией съемок.