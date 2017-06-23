Как Беларусь превратилась в бесконечные точки над «і» 4 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

23.06.2017, 21:05

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Несколько мыслей о прозвучавшем на совещании Лукашенко с руководством своей администрации.

Сколько раз мы уже слышали требования и обещания расставить точки над «і» из уст Лукашенко? А сколько раз говорилось о вопросах, которые «подлежат рассмотрению на уровне президента»?

Столько, что воображение начинает рисовать многоэтажную букву «і», с десятками точек над ней.

При этом, сколько бы ни звучали приправленные каллиграфией обещания и требования, наш общий вози ныне там.

Десятилетия «упрощения жизни предпринимателям» при непосредственном участии белорусскому правителя привело их на грань выживания. Что-то подсказывает, что и очередное «раскрепощение» кардинально не изменит ситуацию.

Сельское хозяйство в крепких руках государства (как тут не вспомнить Людовика XIV?) становится банкротом. Но власти готовы провести очередное расширенное собрание, чтобы решить, как быть дальше.

К 1 сентября с подачи Лукашенко в очередной раз перепишут учебники. О том, чем закончились предыдущие эксперименты, СМИ уже писали.

Истории о «тарифах от балды» уже полтора года. Счет неуплат за услуги ЖКХ населением идет на десятки миллионов долларов, поскольку многие белорусы оказались перед непростым выбором: коммуналка или еда. Неудивительно, что этот вопрос попал в разряд рассматриваемых лично президентом.

Но какой рецепт решения этой проблемы нам предлагают? Может демонополизацию системы ЖКХ и передачу ее в руки частного бизнеса? Как бы не так. Вместо этого бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства ставят руководить Минском, чтобы он показал личный пример наведения идеального порядка белорусским коммунальщикам. Тут без комментариев.

Так почему же многолетнее расставление точек над «і» все никак не даст желаемого результата?

Ответ кроется в особенности системы политической власти страны. Сколько бы ни было у нас штабов (да хоть не три, а тридцать три!) — пока решением всех проблем будет заниматься главный начштаба, итог будет один: бесконечное топтание на месте.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»