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На МТЗ распространяют репринт газеты со Сталиным?

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  • 23.06.2017, 22:13
Фотo: С. КОСТИНА

Руководство МТЗ уже не первый раз демонстрирует свою «трогательную ностальгию» по временам СССР.

Об удивительный случай сообщил в своем «Фейсбуке» активист Евгений Батура. По его словам, газета «Трактор» 1947 года издания с портретом «вождя» распространяется как дополнение к официальной газеты завода, пишет novychas.by.

- Полагаю, эту газету вытащили из старых архивов и распечатали или отксерили, - говорит Батура, - Я так понимаю, что это вкладыш в основную газету, которая распространяется принудительно среди начальников и рабочих. Сегодня один из тех, кого заставили выписывать эта пакость, принес показать мне. Я, разумеется, забрал.

Если присмотреться к фото, виден как раз первый номер газеты «Трактор», которая выходит с 1947 года и стала «настоящим летописью аналитически выверенных планов и программ, славных патриотических свершений и духовно богатой жизни белорусских тракторостроителей», - пишет сайт МТЗ-Холдинга.

Руководство МТЗ уже не первый раз демонстрирует свою «трогательную ностальгию» по временам СССР.

Напомним, что 7 ноября прошлого года у проходной завода был открыт памятник Ленину. Во время торжественного открытия лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич с активистами устроили акцию протеста.


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