Белорусские гандболисты узнали соперников по Евро-2018 24.06.2017, 15:40

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Фото: REUTERS/Charles Platiau

Белорусам достались в соперники действующие чемпионы мира.

В Загребе прошла жеребьевка финальной стадии мужского чемпионата Европы - 2018 по гандболу, который пройдет в Хорватии, пишет nn.by.

Сборная Беларуси на первом этапе выступит в группе В вместе с командами Австрии, Норвегии и Франции. Они сыграют в городе Пореч.

Составы остальных предварительных квартетов:

А (Сплит) - Хорватия, Исландия, Сербия, Швеция.

С (Загреб) - Черногория, Словения, Германия, Македония.

D (Вараждин) - Чехия, Венгрия, Испания, Дания.

После окончания первого этапа борьбу за награды продолжат по 3 лучшие команды из каждой группы. Турнир пройдет с 12 по 28 января 2018 года.

Белорусские гандболисты в 5-й раз выступят среди 16 лучших команд Старого Света. На прошлом континентальном первенстве в Польше команда Юрия Шевцова заняла 10-е место.