Минчане решили выразить Шорцу свой протест 1 24.06.2017, 19:49

Жители столицы выступают против сноса усадебной застройки.

В Ленинском и Заводском районах Минска на общественное обсуждение вынесли проект детального планирования территории, входящей в обе районы и находящейся в границах ул. Малинина - ул. Крупской - ул. Ташкентская - ул. Голодеда - южная и юго-западная граница ландшафтно-рекреационной зоны, пишет bchd.info.

По этому плану планируется размещение спортивно-рекреационного центра на месте сноса существующей усадебной застройки, расположенной по улице Дворищи.

Фото: bchd.info

Вместе с тем жители улицы выступают против сноса их домов. Под соответствующим обращением подписались практически все жители улицы Дворищи.

В связи с тем, что 27 июня истекает время, отведенное на общественное обсуждение, они собираются идти на прием к председателю Мингорисполкома Андрея Шорца, чтобы передать ему коллективное обращение и выразить свой протест против сноса. Организовал встречу житель улицы, член Белорусского христианской демократии Петр Поправка.

Участие во встрече с главой города, которая состоится в 12:00 26 июня, планируют взять десятки жителей улицы Дворищи.