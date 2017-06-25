Эксперты раскрыли эффективный способ быстро похудеть 1 25.06.2017, 22:00

Быстро избавиться от лишних кг поможет гречневая диета.

Если вам необходимо срочно похудеть, например, перед отпуском, где предполагается дефиле в купальнике, гречневая диета — одна из самых комфортных, так как разрешается есть гречку без ограничений. Но чтобы гречневая диета была максимально результативной и полезной, необходимо соблюдать несколько правил, пишет healthyliving.com.ua.

1. Срок соблюдения диеты от 1 до 14 дней — если сидеть на гречке дольше, могут появиться проблемы со здоровьем, так как организм будет испытывать дефицит витаминов и минералов.

2. Чтобы гречка принесла максимальную пользу, необходимо ее правильно готовить: с вечера промыть и залить гречневую крупу (в идеале используйте зеленую, необжаренную) кипятком в пропорции 1:2 и оставить на всю ночь, укутав теплым одеялом.

3. Есть гречку нужно БЕЗ ничего, то есть на период диеты исключаются соль, специи и любое масло. Зато саму гречневую кашу можно есть сколько душе угодно.

4. Пейте не менее 2 литров воды в день. Также разрешается «голый» (без ничего) чай — лучше зеленый, от кофе постарайтесь отказаться или хотя бы пейте не более 2 чашек в день.

5. ОЧЕНЬ ВАЖНО: тщательно пережевывайте гречку прежде чем проглотить. Здесь уместно вспомнить правило йогов: твердую пищу нужно пить, а жидкую — есть.

6.Если вы планируете сидеть на диете более трех дней, на четвертый можно добавить литр нежирного кефира.

7. Также вместо кефира можно добавить ягоды и фрукты (не более килограмма в день) через 3 дня после диеты на «голой» гречке, при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте принципы раздельного питания: ешьте ягоды не менее, чем за полчаса до гречки и не ранее, чем через 2 часа после.

А самое главное правило, судя по многочисленным отзывам похудевших на гречневой диете — у вас должен быть мега-стимул, мега-мотивация для похудения, так как для этой безусловно результативной диеты нужна большая сила воли.

Но если будете придерживаться этих несложных правил, гарантировано похудеете от 3 до 10 килограммов!

Хотя гречневая диета считается практически безвредной, к ней все же существуют противопоказания:

сахарный диабет;

язвенная болезнь желудка;

различные гастриты;

любые кишечные расстройства;

тяжелые нарушения обмена веществ;

выраженные заболевания сердечно-сосудистой системы.