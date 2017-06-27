Гора Гедимина в опасности: в Литве объявляют экстремальную ситуацию 1 27.06.2017, 12:15

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Фото: DELFI / Domantas Pipas

Из-за сползания откосов угроза для горы огромная, поэтому намечается выработать комплексную стратегию.

Правительство Литвы намерено объявить экстремальную ситуацию в связи с состоянием горы Гедимина в Вильнюсе, это облегчит поиск средств на работы по спасению горы, сообщил delfi.lt накануне литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис.

"Видимо, мы будем вынуждены объявить и экстремальную ситуацию только для того, чтобы найти дополнительные источники финансирования", - сказал Сквернялис.

По его словам, из-за сползания откосов угроза для горы огромная, поэтому намечается выработать комплексную стратегию.

Дело в том, что на юго-восточном склоне горы формируются очаги, в которых при неблагоприятных погодных условиях могут формироваться оползни. Из-за этого может треснуть или даже рухнуть фрагмент верхнего замка, где образовались трещины шириной в сантиметр.

Это и пытаются предотвратить литовские власти. Эксперты Польского геологического института в течение двух недель будут проводить геофизические исследования, сканировать гору и представят свои рекомендации, после чего начнутся работы по спасению горы.

Существует легенда о создании города Вильно.

Как, то раз довелось Великому князю Гедимину охотиться вблизи реки Вилии. На вершине Турьего холма убил он большого тура. Вскоре наступила ночь, и было уже поздно возвращаться в Троки. Гедимин со своей свитой решил расположиться на том холме. В эту ночь ему приснился сон. На вершине турьей горы стоял волк и выл так, как будто в его вой слышался рев 100 волков. На, утро он призвал своего жреца и гадателя Лиздейко и попросил его объяснить сон. Лидзейко ему сказал, что железный волк означает знаменитый столичный город. Посоветовал построить на этом месте крепость. Гедемин так и сделал.