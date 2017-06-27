Не наигрался?1
- 27.06.2017, 13:13
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Пользователи соцсетей рисуют демотиваторы со сбитым танком столбом в Минске и приглашают на акцию 3 июля.
Некоторые из них разместил в своем аккаунте в «Фейсбуке» житель столицы Владимир Шукин, сообщает сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org.
На демотиваторах размещены антивоенные лозунги, призывы к отмене совместных с Россией военных учений и приглашение на акцию, которая пройдет 3 июля в 14:00 на Октябрьской площади столицы.
Напомним, вечером 24 июня в Минске прошла репетиция парада. Во время проезда по проспекту Независимости к месту проведения парада один из танков у станции метро «Московская» врезался в столб.