«Имперская гидра» почувствовала опасность 11 Наталья Гулевская, «Спектр»

27.06.2017, 13:40

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НАТАЛЬЯ ГУЛЕВСКАЯ

Для многих уже стало хорошим тоном ругать Ельцина и искать в его правлении ошибки и просчеты.

Многие категоричны и не могут ему простить приемника, но мог ли Ельцин поступить иначе в тот момент, когда над его головой висел импичмент, а поддержка народа была ниже десяти процентов? Население в то время, не говоря уже о политиках и общественных деятелях, требовали изгнать Ельцина и привести к власти сильную руку, чтобы навести порядок и вернуть былую стабильность. «Алкоголик, недоумок и недееспособный президент» — такой его образ пытаются передать подрастающему поколению, но если взять его наследие — Основы конституционного строя и второй раздел Конституции РФ, то не найдется ни одного политика и общественного деятеля в сегодняшней России, кто мог бы выглядеть более демократичнее в своих тезисах и политических предпочтениях. Такой же миф, что если бы Ельцин выбрал Немцова вместо Путина, то в корне бы все изменилось в продолжающейся по сей день жизни «империи зла».

Не тешьте себя иллюзиями.

Если бы политика государства не вышла за границы нашей юрисдикции, то внутри нашей империи народы России так бы и остались колонизированными, а регионы так бы и не получили своей международной правосубъектности. Но я хочу написать о другом — о сути империи, которая пытается взять свой реванш. Многие рассматривают Сталина, как положительную фигуру в роли СССР. На мой взгляд Сталин был до мозга костей имперцем, и боролся он за верховенство власти с коммунистической идеей, в битве с которой он начисто проиграл, и вместо восстановления архаичного феодального строя уступил место развитому социализму, такой же утопической идее, как фашизм и коммунизм.

Как только она изжила сама себя, снова имперских дух начал бороться за власть, но уже не с коммунистическими идеалами, а с со свободой, демократией и международным правом. Особые тройки НКВД, которые исторически напрашиваются на аналогию с сегодняшним «правосудием», в принципе, несут одни и те же задачи — перемолоть думающее, критически настроенное население, и не дать логике и здравому смыслу взять верх в определении целей и задач государства.

Под жернова системы начинаю массово попадать интеллигенция, представители научного сообщества, предприимчивые и активные граждане нашего социума. Это колесо репрессий, как и в 37-ом, затронет все слои населения, и особенно представителей власти, политиков и общественных деятелей. Следователи, прокуроры и судьи, в принципе, беспомощны и не могут противостоять приближающейся катастрофе. Единственное, что можно противопоставить нарастающей угрозе — это в полной мере задействовать наследие Ельцина, и в каждом неправомерном и беспредельном судилище использовать конституционный механизм по защите прав и свобод человека.

Уже многие попали в ситуации, когда построение надуманных обвинений на всех стадиях судопроизводства, не обращая внимания на факты, улики, показания и аргументы со стороны защиты, как каток катится по нашим гражданам, отнимая свободу, иногда жизни, калеча и усугубляя их судьбы. Хочу сразу предупредить граждан, которые попали под жернова нашего «правосудия» — ни одна процессуальная стадия судопроизводства вам неподконтрольна, и решение по ней будет исключительно из текущей целесообразности и политического момента.

Не нужно искать спасения в «сильном» адвокате или же в здравом смысле. С каждым днем маразм будет только крепчать, а беспредел расширять свои границы. Всем, кто уже попал в лапы правосудия и не нашел возможность решить свою проблему «традиционным образом» советую обязательно проделать на стадии судебного следствия три обязательных действия: Найти в своем обвинении явно неправомерное и антиконституционное действие стороны обвинения, которое существенно влияет как на версию преступления, так и на процедуру построения судопроизводства. Воспользоваться конституционным гарантирующим правом на получение квалифицированной юридической помощи от государства и протокольно получить публичную юридическую оценку от адвоката по выбранному Вами факту, улике или же процессуальному действию, на котором строится обвинение, и в котором доказательная база или в принципе неправомерна и антиконституционна, или подпадает под критерий недопустимых доказательств.

Потребовать от адвоката в этом моменте реализовать в полной мере свое право на защиту, и если суд откажет и проигнорирует ваше законное и конституционное требование, тогда необходимо вынужденно отказаться от адвоката на основании его профнепригодности и потребовать назначение нового, который будет в состоянии добиться выполнения судом законных и правомерных требований подсудимого. В случае отказа этой процедуры по вынужденной смене адвоката и повторного проведения этого обязательного для суда процессуального действия, необходимо свое участие в судопроизводстве прекратить, и перевести дальнейшее разбирательство в ЕСПЧ, с требованием восстановить право на защиту с обязательным предоставлением подсудимому всего спектра конституционных и законодательных прав и свобод гражданина России. После аннексии Крыма и нависшей угрозы для системы от всего международного сообщества в России больше нет ни одного гражданина, который мог бы ощущать себя в относительной безопасности.

Правление Путина привело имперский механизм в действие, и теперь многовековая российская система также легко пожертвует как олигархом, патриархом, президентом, так и любым простым гражданином в нужное для себя время. По иронии судьбы мы все оказались в одной лодке, и независимо от политических взглядов и нравственных убеждений, каждый из нас может в любой момент оказаться вне закона по любому поводу, благодаря нашему парламенту, наштамповавшему «законы».

Наталья Гулевская, «Спектр»