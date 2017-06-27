Подполковник-бунтарь Вусик добивается $5 тысяч компенсации от МВД 3 27.06.2017, 17:23

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Игорь Вусик

Фото: «Радыё Свабода»

Уволенный милиционер из Кричева Игорь Вусик хочет восстановиться на службе через суд.

Суд Центрального района города Минска начал рассматривать исковое заявление бывшего начальника ООПП Кричевского РОВД подполковника Игоря Вусика. Он добивается отмены дисциплинарного взыскания и восстановления на работе в органах МВД, пишет tut.by.

На суде Игорь Вусик предложил представителям ответчика (МВД) пойти на мировую — если работодатель изменит причину, по которой его уволили. Судя по ответам председателю суда, Вусик был бы согласен и на увольнение по соглашению сторон. Однако представители МВД менять причину увольнения отказались.

Вусик требует восстановить его на работе, а также рассмотреть его обращения по существу. Кроме прочего, он требует взыскать с ответчика 10 тысяч белорусских рублей в качестве компенсации морального вреда.

— Министр меня обозвал жалобщиком, оскорбил меня. 10 сотрудников обратились к нему, а он увидел только одного жалобщика. И в РОВД оскорбляли — поэтому и прошу, — объяснил бывший начальник ООПП.

Игорь Вусик уверен: уволили его незаконно, причем официальная причина увольнения — то, что он нарушил процедуру работы со СМИ.

— За то, что мы с другими сотрудниками обратились к журналистам. Мол, я должен был, перед тем как выступать в СМИ, разрешения спросить, — говорит Игорь Вусик.

- А есть ли у вас обязательства в обязательном согласовании выступлений в СМИ? - уточнил судья.

— Говорят, что это прописано в контракте. Но у меня, к сожалению, контракт не сохранился, а я не помню, есть ли там такая формулировка. Не давал кадровик мне копию контракта.

— Почему?

— Потому что не было бумаги в райотделе. Нас уволили за то, что мы рассказали правду, обратились за защитой своих прав.

Представитель МВД, замначальника управления идеологической работы и кадрового обеспечения УВД Могилевского облисполкома Руслан Тесленко подтвердил, что уволили истца не за жалобу к министру, а за проступок.

— Проступок выразился в распространении в СМИ и сети Интернет информации, дискредитирующей государственные органы и их руководителей, дискредитировал правоохранительные органы.

Руслан Тесленко отметил, что есть приказ, по которому информацию о деятельности МВД и внутренних войск работники МВД должны распространять только через подразделение общественных связей или руководство.

— Эти требования проигнорировались. 30 сотрудников знали о требованиях приказа, но истец нарушил этот приказ умышленно.

— Что именно дискредитировало и кого? — уточнил судья.

— Это не только мое мнение, но и министра внутренних дел, — ответил Руслан Тесленко. — Информация на телеканале «Белсат» была размещена, носила оценочный, субъективный характер, в том числе в отношении начальника РОВД.

Игорь Вусик парировал, что сотрудник милиции по должностным инструкциям обязан не допускать правонарушений и информировать о них своих руководителей.

— Мы это сделали, но МВД и УВД на это закрыли глаза. А обратившись в СМИ, мы ничего не нарушили.

Напомним, в начале февраля отдел охраны правопорядка и профилактики (ООПП) Кричевского РОВД написал коллективное обращение главе МВД Игорю Шуневичу с просьбой провести проверку в отношении начальника РОВД Станислава Чуприна. Под обращением подписалось 11 человек. Игорь Вусик был начальником ООПП.

В обращении милиционеры указали, что написать его вынуждены из-за «сложившейся негативной ситуации в Кричевском РОВД», которая связана с «многочисленными злоупотреблениями руководством». Сотрудники рассказали, что руководитель позволяет себе нецензурные оскорбления в адрес подчиненных, предвзято относится к участковым инспекторам. Система поощрений и наказаний несправедлива: премирование не зависит от учета заслуг конкретного сотрудника, мнение старшего службы о премировании не учитывается.

МВД провело несколько проверок. После министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что «в результате установлено нарушение дисциплины и ведомственных нормативных актов как со стороны руководителя райотдела, так и со стороны жалобщика, который является фигурантом этой проверки». Обоих привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, была назначена еще одна служебная проверка по факту распространения информации в СМИ «с нарушениями требований внутренних нормативно-правовых актов МВД».

После служебной проверки подполковник милиции Игорь Вусик и лейтенант Андрей Шашков (он также подписывал письмо) были уволены из органов. Как сообщила пресс-служба УВД Могилевского облисполкома, проверка установила факты грубого и умышленного нарушения Вусиком и Шашковым «условий заключенных с ними контрактов о службе и требований ведомственного нормативного акта о взаимодействии ОВД со СМИ».