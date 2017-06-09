Мелкие пакости Кричевского РОВД: с подполковника Вусика требуют деньги за форму 9.06.2017, 10:42

Игорь Вусик

Фото: «Радыё Свабода»

Мятежный подполковник считает, что оснований для возмещения стоимости вещевого имущества не имеется и намерен судиться.

Бывший начальник ООПП Кричевского РОВД подполковник Игорь Вусик получил уведомление из Кричевского РОВД за подписью его начальника Станислава Чуприна. С бывшего коллеги начальник РОВД требует внесения денег в сумме 278 рублей 51 копейку ($139) в качестве возмещения стоимости вещевого имущества, сообщает «Магілеўскі рэгіен».

Деньги должны быть возмещены на протяжении трех месяцев. «По истечении срока документы по задолженности за вещевое имущество будут направлены в юридическую службу УВД для оформления исполнительной надписи нотариуса», – написал Чуприн.

Сам «мятежный» подполковник Вусик утверждает, что, когда он 25 мая попытался сдать практически новую форму на склад ХОЗУ УВД, там ее отказались принять, сославшись на какой-то ведомственный приказ. По словам Игоря Вусика, после увольнения из органов внутренних дел он до сих не может даже подписать обходной лист в подразделениях Кричевского РОВД, так как начальник райотдела С. Чуприн «дал указание подчиненным сотрудникам воспрепятствовать моему входу в здание Кричевского РОВД».

Подполковник Вусик считает, что его увольнение из органов внутренних дел незаконно, и оснований для возмещения стоимости вещевого имущества не имеется, поэтому этот вопрос необходимо рассматривать в судебном порядке. 7 июня Вусик направил заявление по этому поводу на имя начальника УВД Могилевского облисполкома Александра Ковальчука.

Ранее Игорь Вусик подал исковое заявление в суд Центрального района Минска по факту его незаконного увольнения из органов внутренних дел.

Напомним, что по результатам служебной проверки сотрудники Кричевского РОВД Вусик И.В. и Шашков А.А. были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Согласно утверждения УВД Могилевского облисполкома, «своими действиями подполковник милиции Вусик И.В. и лейтенант милиции Шашков А.А. совершили проступки, несовместимые с нахождением на службе в органах внутренних дел Республики Беларусь, что в соответствии с контрактом о службе является основанием для его досрочного расторжения».

Бывший участковый инспектор Кричевского РОВД лейтенант милиции Андрей Шашков практически сразу же после увольнения был призван на службу в вооруженные силы.

Еще один из милиционеров-подписантов, бывший старший инспектор по разрешительной работе ООПП Кричевского РОВД майор милиции Юрий Дюбанов был ранее также уволен из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины.

Проблемы на службе у кричевских милиционеров появились после написания обращения о грубых нарушениях в Кричевском РОВД на имя министра внутренних дел Республики Беларусь Игоря Шуневича.