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Активист профсоюза РЭП: Регионы сыграли важную роль в приостановлении декрета №3

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  • 28.06.2017, 17:31

Во время кампании за отмену декрета о «тунеядцах» пинчане активно вели сбор подписей.

В Пинске избрали руководителя профгруппы независимого профсоюза РЭП. Во второй раз им стал Роман Буренко, сообщает praca-by.info.

По словам заместителя председателя профсоюза и регионального руководителя по Брестской области Зинаиды Михнюк, приглашенной на собрание:

Роман оказывает юридическую поддержку членам профсоюза. Например, он помог члену профсоюза Александру Глобажу, с которым не продлили контракт из-за его принципиальности в трудовых и производственных вопросах. Вдобавок к этому наниматель не выплатил премию, которую обязан был выплатить по решению комиссии по трудовым спорам. Благодаря Роману работник обратился в суд и выиграл. Теперь наниматель должен Александру Глобажу положенную сумму премии и 150 рублей за дни просрочки.

По единодушному мнению собравшихся, кроме юридической подкованности избранный руководитель Пинской профгруппы обладает всеми качествами лидера: целеустремленностью, креативностью, коммуникабельностью.

Бурную дискуссию на собрании вызвали акции протеста за отмену декрета № 3. Пинск был в числе городов Беларуси, где во время акций протеста на площадь вышло около 1000 неравнодушных граждан, в том числе и активистов РЭП.

Во время кампании за отмену декрета №3 мы в нашей профсоюзной ячейке вели сбор подписей под обращением в «палату представителей» и администрацию Лукашенко, – рассказал Роман Буренко. – Я считаю, что активность регионов сыграла не маловажную роль в приостановлении документа.

В Пинске необходимо наладить системную работу по вовлечению новых членов в профсоюз РЭП, – констатировала Зинаида Михнюк. – За время своего существования пинская профгруппа увеличилась вдвое. Но для столицы Полесского воеводства это не достаточно. Есть над, чем работать.


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