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Совет ЕС одобрил Соглашение об ассоциации с Украиной

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  • 29.06.2017, 19:31

Министры иностранных дел стран Евросоюза должны утвердить документ 11 июля.

Постоянные представители 28 стран Еросоюза одобрили Соглашение об ассоциации с Украиной, передает «Радио Свобода».

Министры иностранных дел стран ЕС должны утвердить документ 11 июля. Соглашение вступит в силу 1 сентября.

Долгое время единственной страной, которая не давала одобрения на вступление в силу Соглашения с Украиной, были Нидерланды. Будущее документа оставалось неясным после того, как 61 процент участников референдума в апреле 2016 высказался против Соглашения с Украиной. При этом референдум носил консультативный. После этого Брюссель пообещал, что Соглашение не станет основанием для принятия Украины в ЕС или для военной помощи Киеву. Тогда парламент Нидерландов ратифицировал соглашение.


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