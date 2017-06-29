В Беларуси сократили страховой стаж военным и ухаживающим за инвалидами 7 29.06.2017, 20:01

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Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку».

В Беларуси сократили страховой стаж для некоторых категорий населения. Изменения предусмотрены указом Лукашенко от 29 июня № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан», сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу белорусского правителя.

«Документ направлен на урегулирование вопроса о повышении уровня пенсионного обеспечения граждан, которые длительное время осуществляли социально значимые виды деятельности и по этой причине не смогли сформировать стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда, требуемый для назначения пенсии по возрасту», — говорится в сообщении пресс-службы.

Указом предусмотрено уменьшение продолжительности стажа работы с уплатой таких взносов для граждан, которые осуществляли уход за инвалидом I группы либо ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за лицами, достигшими 80-летнего возраста. Данная категория граждан будет иметь право на трудовую пенсию по возрасту при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин.

Продолжительность стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов также уменьшается для граждан, которые длительное время (не менее 10 календарных лет) проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но не имеют права на пенсию по законодательству о пенсионном обеспечении военнослужащих. Право на трудовую пенсию по возрасту предусмотрено предоставить этой категории граждан при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

Напомним, до 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.

Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную. Среди проблемных категорий — военнослужащие и женщины, которые несколько раз были в декретном отпуске или ухаживали за детьми-инвалидами.