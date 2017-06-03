Журналисты нашли собаку из Слуцка, спасавшую кота и ставшую звездой сети 1 3.06.2017, 16:19

Фото: kurjer.info

Хозяйка Босика ничего не знала о героическом поступке своего питомца.

Журналисты kurjer.info нашли собаку из Слуцка, спасавшую кота и ставшую звездой интернета. Босик живет в частном доме, на днях ему исполнился год. Его хозяйка говорит, что не знала о поступке собаки.

Напомним, что в Слуцке собака пыталась спасти кота, которого на дороге сбил автомобиль. Сначала она стояла возле него, защищая от других машин, и они объезжали животных. Потом собака оттащил кота на обочину и зализывал его раны. К сожалению, кот не выжил. Об этой трогательной истории написали практически все крупные белорусские сайты, о ней рассказали центральные телеканалы.

Фото: kurjer.info

Теперь же стали известны новые подробности. Босик почти весь день сидит на цепи, и только на несколько часов его отпускают погулять. В тот день в 120 метрах от дома он стал свидетелем, как кот Мурзик попал под машину. Кот тоже жил в частном доме, он дружил с местными собаками. Выяснилось, что какое-то время охранять кота Босику помогали еще две собаки.