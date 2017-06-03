Филателист из Баранович собрал коллекцию марок времен героического Слуцкого восстания 1 3.06.2017, 21:18

Марки с «Погоней» вызывают огромный интерес у коллекционеров.

Житель Барановичей Владимир Куник, случчанин по происхождению и увлечённый филателист, приобрёл в свою коллекцию несколько марок Временной Рады Случчины, которые выпускались в период антибольшевистского Слуцкого вооружённого восстания (1920 год), пишет istpravda.ru.

Про слуцкие марки филателисты знали давно. О них писали различные издания Польши, США, в последнее время и Беларуси. Выглядят они необычно. На трёх видах польских почтовых марок 1919 года надпечатывались штемпелем изображение “Погони” с надписью “Ч.Р.Сл.” (Часовая Рада Случчыны) и новый номинал: польская марка 5 грошей – надпечатка 25 грошей, марка 10 грошей – надпечатка 50 грошей, марка 15 грошей – надпечатка 50 грошей.

Однако были ли эти марки официальным выпуском Рады Случчины, специалисты и исследователи не могли придти к однозначному ответу.

Где и кто

Впервые слуцкие марки появились в нашей стране благодаря стараниям известного белорусского филателиста Льва Колосова ещё в конце 1990-х годов (куплены в Польше). Три экземпляра у него приобрёл другой белорусский филателист Валентин Батиевский.

Исследования и тщательная работа с архивными документами, проведённые этим коллекционером ещё до его кончины, позволяют сегодня частично пролить свет на происхождение слуцких марок.

Из архивных документов БНР следует, что марки были выпущены 1 декабря 1920 года. По воспоминаниям членов Рады, штаб бригады, как и сама Рада Случчины, находился в это время в деревне Грицевичи Слуцкого уезда (до 15 декабря). Валентин Батиевский сделал заключение: этот населённый пункт и стал местом выпуска марок.

Он также сопоставил различные документы, воспоминания участников событий и пришёл к выводу, что из всех членов Рады Случчины, состоящей из 17 человек, к их выпуску могли быть причастны только Василий Русак и Юрий Листопад. В силу сложившихся обстоятельств Листопад 1 декабря был в отъезде, а Василий Русак болел и безвыездно находился в Грицевичах. У него, по мнению Батиевского, было достаточно времени, чтобы изготовить резиновый штемпель надпечатки и поставить его на имевшихся у него в распоряжении польских стандартных марках выпуска 1919 года.

Наклейка по любезности

Согласно упомянутым выше архивным документам, считается, что всего было напечатано 200 слуцких марок стоимостью 50 грошей и около 20 экземпляров номиналом 25 грошей. Те же архивные документы сообщают, что на 1921 год их осталось только три комплекта, остальные сгорели. Валентин Батиевский считал, что целью выпуска марок, по свидетельству одного из членов Рады Случчины, была оплата доставки писем адресатам в пределах Слуцкого уезда. К сожалению, до настоящего времени не найдено каких-либо документов, подтверждающих использование этих марок в почтовых целях на Случчине.

Тем не менее, известны два почтовых отправления с наклеенными слуцкими марками. Оба они были отправлены из Барановичей в январе 1921 года одним и тем же отправителем с интервалом в два дня: письмо в Вильно и заказное письмо в Лейпциг (Германия). Однако они были наклеены рядом с польскими почтовыми марками и не выполняли функции оплаты отправления. На обоих вариантах писем слуцкие марки представляют собой дополнительные виньетки “по любезности”.

Зачем это нужно

По мнению ряда белорусских филателистов, несмотря на то что слуцкие марки не были в почтовом обращении, они представляют несомненный интерес и ценность, так как являются живыми свидетелями бурных событий 1920 года в Беларуси. Они часть нашей истории, которую ещё предстоит детально изучить. Покойный белорусский филателист Валентин Батиевский своими исследованиями добивался, чтобы марки Временной Рады Случчины БНР были внесены в ведущие мировые каталоги. К сожалению, пока их там нет.