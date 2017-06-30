Ядерные мощи России 18 Герман Обухов, «Обозреватель»

30.06.2017, 12:32

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Герман Обухов

Фото: RFE/RL

Если в гараже стоят три «Мерседеса» - это еще не значит, что ты богат.

В прошедшую пятницу в Академии МИДа Украины прошел семинар, организованный Центром исследований России и посвященный ее ядерному потенциалу. Выступающих было немного, но доклады меня несколько удивили, так как имели ряд существенных упущений, хотя эксперты подготовились основательно с графиками, цифрами и фото.

Итак, не являясь экспертом по ЯО России, пойду по пути простому и доступному – покажу несостоятельность всех без исключения заявлений российских политиков и "экспертов", заявляющих о небывалой мощи российской армии. Напомню и о Киселеве, пообещавшего с экранов своего лживого ТВ канала: если что, то мы вас всех в ядерный пепел… Разберемся теперь – кто кого "в ядерный пепел"? Начнем со стратегических ядерных вооружений. В России сегодня 286 шахтных установок, где стоят МБР разного типа и даже неважно какого, - Ярс или Тополь или более древние. Важно другое – стоять –то они стоят, но вот полетят ли? Как мне говорил в Петербурге несколько лет назад полковник в отставке, инспектировавший эти самые шахты, - многие из них в ужасном состоянии и говорить о каком-то боевом дежурстве даже не приходится. Там либо не менялось топливо, а оно токсичное и дорогое, либо не менялись триггеры взрывателя, что тоже технологически непросто и затратно, либо просто ничего не делалось, а лишь охранялось.

Генералы если не все украли, то очень много. Теперь хочу привести образный пример: если я скажу, что у меня в гараже стоят три Мерседеса, то многие подумают: "ух, ты! Какой богач! Но если я добавлю к этому заявлению правду, что из всех трех ездит только один и то кое-как, а все они старые и ржавые, то народ уже просто похихикает. Сколько из этих шахт взлетит ракет – никто не знает, даже президент Путин, а те, что взлетят, полетят не очень далеко.

Теперь пойдем дальше. Ядерное оружие могут нести также и самолеты. На вооружении у России турбовинтовые бомбардировщики ТУ-95, увидевшие небо аж в 1952 году. В этой связи возникает вопрос к Шойгу, Рогозину и другим недоумкам с милитаристическим угаром: самим –то не смешно? Мало того, что эти динозавры будут лететь до цели 10 часов, их еще надо готовить к полету 3 часа! Теперь скажите – что от них останется, если начнется военный конфликт Россия – США? Эти 55 убогих чудища, которые сегодня состоят на боевом дежурстве в РФ, не оторвутся даже от взлетной полосы! То есть – мы вычеркиваем стратегические ВВС России, как практически не существующие для какой-либо военной угрозы Западу. Это пугало, не способное ни на какие серьезные военные действия, в отличии от американских Стелсов и В -1В Лансеров.

Остаются вооруженные морские силы. Сегодня у России на боевом дежурстве относительно постоянно 11 АПЛ, способных нести МБР с ядерной боеголовкой. В среднем на каждой подлодке 16 шахт. Это немало, но дело не в количестве, а совсем в другом. Максимум, что может сделать эта АПЛ – дать одновременный старт 2 МБР с разнесенных шахт: одна впереди слева и одна сзади справа, к примеру. Если она даст старт всем 16 МБР, то гарантированно потонет и не факт, что все ракеты взлетят. Еще не было ни одного испытания подобного рода! Старт всех МБР с АПЛ рассчитан на командира-камикадзе. Даже если все 11 АПЛ, что крайне сомнительно, выпустят по 2 МБР в сторону Штатов, это в сумме составит всего 22 МБР. Им навстречу полетят ракеты ПРО НАТО и США в количестве не менее 200-300 единиц. Шансы, что российские МБР с подлодок достигнут цели в Америке, практически равны нулю.

Теперь последний аргумент об "ядерном пепле". Если сегодня Соединены Штаты решат уничтожить Россию, то они сделают это очень легко и быстро. Другой вопрос – они никогда не пойдут на такой антигуманный шаг. Почему США могут уничтожить сегодня Россию, без ущерба для себя, хотя Москва всех и запугала "Мертвой рукой" (гарантированный ответный ядерный удар), способной несмотря ни на что "добраться до обидчиков"? У России сегодня нет ни одного (!) спутника раннего предупреждения старта ракет в Америке. Это значит – что? Это значит, что когда радары ПРО России увидят американские Минитмены над своей головой, то будет поздно не только жать на кнопки, но и одевать штаны. От "Мертвой руки" останется лишь мертвая голова, если вообще что-то останется. Почему нет спутника? Да, потому что ни Путин, ни Кремль, ни Минобороны РФ не предполагают и не ожидают никакого нападения со стороны Соединенных Штатов. Все разговоры по ТВ каналам России об угрозе НАТО и Америки их (никому не нужной!) России - чистой воды блеф и пропаганда, рассчитанная на идиотов.

Мы разобрались со стратегическим оружием России, но остается еще тактическое ядерное вооружение с радиусом действия до 3 000 км. Куда оно может долететь? Только до Европы и Китая. Китай исключаем по очень простой причине – ему даже не надо никакого ядерного оружия. Если миллиард китайцев просто бросят свои шапки на Москву, то от нее останется лишь блин. Теперь мы зададим один простой вопрос неуважаемым депутатам ГосДуры и всего государственного аппарата РФ: все ваши поместья, яхты, дети, капиталы в Европе. И вы будете бросать на них свои атомные бомбы? Думаю, что ответ всем ясен и очевиден. Поэтому надо давно прекратить всякие спекуляции по поводу применения Кремлям ядерного оружия против любой страны, независимо от ее месторасположения – от Украины до Соединенных Штатов. Кремль никогда не пойдет ни на какой превентивный ядерный удар, ни стратегический, ни тактический, ибо понимает – это будет его последний вздох. Ядерное оружие для Кремля есть элемент шантажа и торга, не более того, к тому же оно не настолько боеспособно, как это подает российская пропаганда.

Герман Обухов, «Обозреватель»