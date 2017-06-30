Виктор Прокопеня хочет купить Паритетбанк и Сбербанк Украины 13 30.06.2017, 15:11

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Виктор Прокопеня

Фото с сайта news.tut.by

Глава VP Capital входит в рейтинг самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.

VP Capital — инвестиционная компания Виктора Прокопени — близок к приобретению белорусского Паритетбанка с последующим использованием покупки для приобретения ПАО «Сбербанк» (Украина), пишет tut.by.

Как сообщили tut.by источники, необходимые документы на согласование сделки поданы соответствующим регуляторам. Сделки будут осуществлены только в случае, если будет получено согласие всех регуляторов, уточнил собеседник.

Паритетбанк — 15-й банк Беларуси по активам, основан 15 мая 1991 года. Банк имеет более 15 отделений по стране. По итогам первого квартала 2017 года активы банка составляли более 350 млн рублей. Обязательства — более 250 млн. Собственный капитал банка составляет почти 100 млн рублей. Банку на праве собственности принадлежит ряд объектов недвижимости, в том числе первый «небоскреб» Беларуси — здание на Мельникайте 4. В банке работает более 400 человек.

Как стало известно, Виктор Прокопеня планирует приобрести все принадлежащие Республике Беларусь 99,83% акций за 50 млн долларов. Остальные же 0,17% распределены сейчас между 2565 акционерами.

На днях Виктор Прокопеня также подал заявку в Нацбанк Украины для получения разрешения на приобретение Сбербанка Украины, седьмого по величине банка страны. По состоянию на 1 октября 2016 года активы банка составляют около 1,5 млрд долларов. Региональная сеть банка насчитывает 150 отделений. Сообщалось, что банк является собственником около 150 объектов недвижимости. В общей сложности услугами банка пользуется почти 1 млн клиентов. Ранее сообщалось, что заявку на покупку Сбербанка Украины также подавали Norvik Banka Григория Гусельникова и Саид Гуцериев. Интересно, что Виктор Прокопеня и Саид Гуцериев раньше выступали как соинвесторы по некоторым проектам. При этом каждый из них имеет и собственные проекты.

Виктор Прокопеня (№ 23 в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии «Ежедневника» согласился кратко прокомментировать планируемые сделки:

— Я могу подтвердить, что мы обсуждаем сделки о выкупе всех акций Паритетбанка, принадлежащих Республике Беларусь, а также приобретение Паритетбанком Сбербанка (Украины). Для совершения этих сделок мы подали необходимые документы соответствующим регуляторам. Сделки состоятся лишь при условии получения всех необходимых согласований. Обе сделки будут полностью прозрачны с точки зрения законодательства обеих стран.

— Раньше ваши интересы на банковский сектор не распространялись, а тут вы решили участвовать в приобретении сразу двух активов.

— Это прежде всего хорошие инвестиции. Во-вторых, банковские активы — хороший способ диверсификации. В-третьих, мой опыт и понимание в современных информационных технологиях, в том числе в финансовой сфере, требуют дальнейшей реализации на практике. Свои банки — наилучшая возможность для этого. Также считаю, что мой опыт в финтехе и ИТ будет ценным активом, способным улучшить позиции как украинского Сбербанка, так и белорусского Паритетбанка на соответствующих рынках.

— Что будет с миноритариями Паритетбанка?

— Миноритарным акционерам будет сделана оферта о продаже их акций по цене, в два раза превышающей их стоимость.

— Как оцениваете свои шансы на то, что вашу заявку на покупку Сбербанка Украины согласуют?

— Подчеркну снова, сделки будут реализованы только и исключительно в случае их согласования органами власти и регуляторами, в юрисдикцию которых входят эти сделки.

— Идея инвестировать в активы в Украине не кажется вам слишком рискованной?

— Напротив, я считаю, что сегодня это отличная возможность.

— Какие ваши планы по усилению или развитию покупаемых банков после закрытия сделок? Есть ли планы по переименованию банка? Станет Сбербанк частью белорусского Паритетбанка?

— Слишком рано заглядывать за горизонт. Основной фокус — на получении согласования нашей заявки регуляторами. Давайте сначала дождемся их решения.

— Саид Гуцериев также планировал покупку Сбербанка. Что случилось с его заявкой? Или вы планируете совместную покупку?

— Про его заявку вам следует спросить у него. Речи о совместной покупке не идет.

— Насколько покупка данных активов соответствует вашему инвестиционному фокусу — финтех и искусственный интеллект?

— Я уже сказал, что это прямое и важное развитие моего опыта в ИТ и финтехе, и приложение его на собственной банковской платформе будет важным и выигрышным, в том числе для таких банков, как Паритетбанк и Сбербанк Украина.