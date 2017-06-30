Внешний госдолг Беларуси с начала года вырос на $277 миллионов 30.06.2017, 18:24

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На 1 июня задолженность составляла $13,9 миллиарда.

С начала года с учетом курсовых разниц Беларусь увеличила внешний государственный долг на 277,6 миллиона долларов. На 1 июня задолженность составляла 13,9 миллиарда долларов, сообщает tut.by со ссылкой на Министерство финансов.

С января по май государство привлекло внешних займов на 595 миллионов долларов. Самыми крупными кредиторами выступили Евразийский фонд стабилизации и развития (транш на 300 миллионов) и правительство и банки России (202,9 миллиона долларов). Среди других источников заимствований — Международный банк реконструкции и развития (53,7 миллиона долларов), китайские банки (35,6 миллиона), Европейский банк реконструкции и развития и Северный инвестиционный банк (2,8 миллиона).

На погашение внешнего долга Беларусь с начала года потратила 394,7 миллиона долларов. Самые большие выплаты пошли правительству РФ (157,1 миллиона долларов), банкам КНР (117,2 миллиона) и ЕФСР (88,3 миллиона).

Внутренний государственный долг с начала года уменьшился на 0,9 миллиарда рублей до 9,3 миллиарда.

По оценкам Минфина, расходы на обслуживание госдолга в 2017 году вырастут до 2,5 миллиарда рублей, в том числе обслуживание внешнего долга обойдется в 1,7 млрд рублей.

В прошлом году Беларусь потратила на обслуживание внутреннего и внешнего долгов 10% средств республиканского бюджета. Доля заимствований составила 41,7% к ВВП при критическом в значении в 45−50%.