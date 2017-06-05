Сергей Кунцевич пожаловался в Следственный комитет на пытки в СИЗО КГБ 4 5.06.2017, 21:45

Соратник Николая Статкевича просит провести проверку относительно пыток в СИЗО КГБ и в СИЗО № 1 Минска.

Юристы правозащитного центра «Вясна» помогли Сергею Кунцевичу составить заявление в Следственный комитет, в котором он просит провести проверку относительно пыток в СИЗО КГБ и в СИЗО № 1 Минска, передает «Радыё Свабода».

Сергей Кунцевич просит направить его для судебно-медицинской экспертизы и возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ и МВД, виновных в применении пыток и жестком обращении.

Все свидетельства политзаключенного по «делу патриотов» Сергея Кунцевича о пытках задокументированы через видео- и аудиозапись.

Сергей Кунцевич подтвердил правозащитникам, что факты пыток имели место в СИЗО КГБ, а позже и в СИЗО № 1 Минска, куда его перевели через две недели после задержания.

Сергей рассказал, что во время допроса в здании КГБ Беларуси, который проходил без адвоката, лица в черной униформе и в масках, когда комнату для допроса оставили следователи, несколько раз ударили его по телу. После один из них 3-4 раза приставлял электрошокер к левой ноге и бил током в течение 30-40 секунд. Это приносило сильные физические страдания.

После возвращения в кабинет следователи продолжали допрос, один из людей в черной униформе приставил к шее электрошокер и угрожал его применением.

По словам Кунцевича, во время нахождения в СИЗО КГБ нарушались его процессуальные права, он содержался в уничижительных, бесчеловечных условиях: 14 дней спал на полу, в течение дня сидел на узкой доске, не получал медицинской помощи. В качестве туалета использовалось ведро, стоявшее на глазах у других арестованных.

Сергей Кунцевич сказал, что после перевода его в СИЗО № 1 его избили сотрудники СИЗО на улице Володарского в Минске. Это случилось 1 июня.

Сергея Кунцевича задержали в Минске 24 марта. Кунцевич - соратник Николая Статкевича. В сюжете, показанном по БТ, его назвали личным водителем политика.

2 июня Сергея Кунцевича выпустили под подписку о невыезде.