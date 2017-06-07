Активист «Европейской Беларуси»: 22 июня потребуем отменить учения «Запад-2017» 2 7.06.2017, 16:46

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Артем Черняк

Акция 22 июня на Октябрьской площади в Минске пройдет под лозунгами «Свободу политзаключенным!» и «За мирную Беларусь!».

Об этом сайту гражданской кампании «Европейская Беларусь» europeanbelarus.org заявил активист «Европейской Беларуси» Артем Черняк, подводя итоги весенних протестов.

- Ты принимал участие почти во всех акциях, прошедших в Минске с февраля по май. Расскажи о своих впечатлениях.

- Наверное, впервые после Площади 2010 года у людей было боевое настроение, вернулась вера в возможность перемен. Власти и многие СМИ шесть лет вбивали нам в голову, что улица ничего не решает, что протесты выдохлись, но за пару месяцев белорусы показали, что они готовы бороться и побеждать. Эти настроения, уверенность в своих силах - главный итог весны 2017 года.

Хотелось бы обратить внимание и на подготовку акций. Вся страна подхватила наш лозунг - «Баста!». Понравилась динамика и музыкальное оформление Марша рассерженных белорусов, самоорганизация людей в День Воли, решительность участников первомайской акции, уверенные выступления лидеров и обычных участников протестов. Появились новые лидеры, особенно в небольших городах. Уверен, что они еще скажут свое слово и очень скоро.

- Что по-твоему, нужно делать дальше?

- Ключевым направлением летом для «Европейской Беларуси» должны стать борьба против запланированных на сентябрь совместных с Россией военных учений, которые угрожают не только независимости нашей страны, но и соседних государств. Также нужно постоянно требовать освобождения политзаключенных — Дмитрий Полиенко, Михаила Жемчужного, участников «Дела патриотов».

К сожалению, некоторые правозащитники заняли странную позицию, «не замечая» новых узников совести. Властям таким образом развязывают руки для новых репрессий. Поэтому нам нужно бороться за освобождение тех, кто сейчас находится за решеткой по политическим причинам. Нужны уличные акции, потому что они, как показала весна, - наиболее действенный рычаг влияния на режим. Нужна солидарность с теми, кто выходит на протесты, идет в тюрьмы как внутри страны, так и за ее пределами.

- Активист Белорусского Национального Конгресса Сергей Кунцевич, который провел в тюрьме более двух месяцев, призвал выйти на акцию 22 июня и потребовать освобождения политзаключенных. Поддерживаешь?

- Конечно! Буду на Октябрьской площади сам и призываю прийти туда всех, кому небезразлична судьба политических узников. Кроме того, на акцию 22 июня мы выйдем под лозунгом «За мирную Беларусь!» и потребуем отменить военные учения «Запад-2017», которые являются угрозой для безопасности всей Восточной Европы.