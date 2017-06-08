Вова знает за Гаагу 2 Василий Рыбников, censor.net.ua

8.06.2017, 9:54

Владимир Путин

Похоже, к Владимиру Владимировичу пришло понимание неизбежного – вот и куражится, пока еще здесь.

Владимир Путин, президент РФ, рассказывает режиссеру Стоуну о том, как он уцелел после пяти покушений:

"Я с Кастро разговаривал на этот счет, и он мне сказал: "Знаешь, почему я жив?" Я спросил: "Почему?" - "Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично". Вот, я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою. До сих пор у них это все неплохо получалось... Доверяю... Я знаю. У нас знаете как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет... Одному Господу известны наши судьбы - и ваша, и моя. Когда-нибудь с каждым из нас это произойдет, вопрос в том, чего мы сделаем на этой бренной земле, получим ли мы удовольствие от жизни".

Шокирующая новость о пяти покушениях сил мирового зла на бренное тело Владимира Владимировича Путина произвела в России эффект, какой на Николая Азарова обычно производит разорвавшаяся бимба. Все, конечно, подозревали, что Владимира Владимировича регулярно пытаются убить, но мало кто мог предположить, что на самом деле это случилось всего пять раз за всю историю. Даже пресловутый украинский президент Виктор Янукович, уж на что мелочь пузатая, и тот за один только день подвергся как минимум десяти отдельным обстрелам, особенно из автоматического оружия, вследствие которых полегли все офицеры, которые его прикрывали в машинах прикрытия, и это не говоря уже о более мелких инцидентах типа преступной сходки сухолучских кабанов, которую Виктор Федорович в последний момент успел накрыть с вертолета, или взломанной тернопольскими хакерами лопаты Азарова, набросившейся на обманчиво беззащитного Януковича, когда он мылся голый в душе и как раз наклонился, чтобы поднять шапку, забытую кем-то в его руке.

В конце концов, сам Фидель Кастро, весь смысл жизни которого заключался только в том, чтобы увидеть Путина и наконец-то умереть, пережил, по подсчетам режиссера Стоуна, около пятидесяти покушений, - а чем Путин-то хуже, что у него было всего пять раз, и то непонятно как? Ответ на этот вопрос может быть только один: Владимир Владимирович, по своему обыкновению, просто скромничает, не желая травмировать поклонников масштабами беспредела иностранных разведок, а главное, он знает главный секрет Фиделя: "Своей безопасностью я всегда занимаюсь лично. Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою". Из этих слов следует, что работа Путина состоит в том, чтобы лично заниматься своей безопасностью, пока органы безопасности, соответственно, выполняют работу президента, управляя государством. История России учит, что если им в этом деле не мешать, то и на президента покушаться никто не будет.

Таким образом, Владимир Владимирович становится неуязвим для самых изощренных поползновений.

Известно, в частности, что в недрах ЦРУ разработан хитрый план, в соответствии с которым американский госсекретарь Тиллерсон во время последней встречи тайно сообщил Путину, что тот якобы будет убит собственным министром иностранных дел, мол, "Лавров не боится опасных трудов; он, чуя господскую волю, то смирно стоит под стрелами врагов, то мчится по бранному полю. И холод, и сеча ему ничаво, но примешь ты смерть от Лаврова сваво". Звучало, конечно, глупо, но посконно: расчет был на то, что вещий Владимир, прямой потомок королевы Франции Анны Питерской, дочери Ярослава Русского, отреагирует на новость в соответствии с классическими канонами, а именно велит Лаврова отравить и спрятать в сортире, а позже обязательно пойдет поглумиться над трупом и попинать ногой его унылый череп. В этот момент из черепа, разумеется, вылезет гробовая змея и укусит Владимира Владимировича за бочок.

Но не тут-то было. Путин уже проходил эту многоходовочку с Чуркиным: вышло так, что, увидев Владимира Владимировича, гробовая змея безошибочно узнала в нем своего властелина и не только не укусила, но еще и почтительно поцеловала в уд, а в дальнейшем повадилась всюду ползать за великим повелителем с маленьким кадилом, отбивая поклоны и таская к нему в постель мышей на День чекиста, чтобы заслужить какую-нибудь высшую милость. Путин принимал эти знаки внимания с благосклонной иронией и даже дал змее имя Авдотья Ильинишна, но всякий раз поневоле задумывался, на хрена он все-таки велел отравить оклеветанного Чуркина и стоило ли оно того. Ведь если всякий раз травить подозрительных соратников, потенциально склонных к покушению, вокруг него образуется настоящий гробовой гадюшник, но поскольку он и так есть, зачем метать полоний перед свиньями? Тому же Шойгу будет вполне достаточно заклеить на параде кортик, Медведеву связать шнурки на ботинках, а спать с Алиной ложиться только после того, как ее запрут в несгораемом шкафу, потому что кому она горелая нужна.

Говорят, что, например, к Макрону Путин летел сразу на трех самолетах, при том что остальные пять были сбиты где-то над Европой; главный двойник и вовсе прибыл во Францию на бронированном велосипеде, переодетый для верности педофилом, так как в ЕС никому даже в голову не придет тронуть педофила, и таки да. Нетрудно понять, что в такой неопределенной ситуации любые покушения на жизнь московского царя теряют всякий смысл; Макрон, думая, что опускает Путина, на самом деле опускал его двойника, поэтому выглядел смешно и жалко, Путин его переиграл, как ребенка, а Россия вновь доказала свое величие и что ей палец в рот не клади, потому что никто давно уже толком не понимает, где у нее тот рот вообще. По слухам, с некоторых пор каждому киллеру ЦРУ, собирающемуся покуситься на Путина, предписывается иметь с собой небольшого проверочного мальчика с оголенным животом: считается, что двойник, целуя приманку, не сможет полностью скрыть свое отвращение, зато у подлинного Путина сразу глаза заблестят так, что в его настоящей любви к детям не останется никаких сомнений, - в этом случае киллеру предписано убить обоих, но черта с два. Занимаясь своей безопасностью по методике Фиделя Кастро, то есть лично, Владимир Владимирович давно предугадал неуклюжую хитрость американских шпионов и придумал специальный "Закон Димы Яковлева", перекрывший поток русских детей для нужд ЦРУ, а вербовать их на месте киллеры опасаются: каждый полуторный ребенок в России является членом Юнармии и обучен выявлять иностранных агентов, хоть среди ночи его разбуди и представься мамой.

Конечно, все это не означает, что Путина не оскорбило неосмотрительное разочарование режиссера Стоуна в столь мизерном количестве покушений на жизнь такого великого, казалось бы, президента, но не мог же Владимир Владимирович рассказать о секретном кладбище своих двойников под Кубинкой, регулярно прирастающее территориями. В ответ на оскорбление Владимир Владимирович ограничился лишь зловещим намеком, что теперь судьба Стоуна находится в руках некоего Господа, а о себе лично скромно заметил, что "кому суждено быть повешенным, тот не утонет".

Примитивные шутники начали немедленно шутить, мол, всем известно, что именно не тонет, давая таким образом понять, что Владимир Владимирович - говно. Кто-то догадался, почему Владимир Владимирович так бесстрашно ныряет за амфорами и даже загубника в рот не берет, и как он сумел однажды голыми руками утопить в озере гигантскую щуку, а сам выплыл на поверхность, как ни в чем не бывало. Между тем, ключевое слово здесь было "повешенному", не говоря уже о взбугрившемся грозным силиконом лице Путина, когда он его произносил, всем своим естеством вольно или невольно показывая, что Вова знает за Гаагу, и Гаага беспокоит Вову гораздо больше, чем кажется.

Еще не так давно Путин, как и любая другая жертва запретных страстей, считал, что может "бросить в любой момент"; сейчас же к Владимиру Владимировичу, кажется, пришло понимание, что с этой веревки уже не соскочить, - осталось только еще чего-нибудь хорошенько наделать "на этой бренной земле" и получить все удовольствия, отпущенные ему "господом". Всем же прочим остается лишь надеяться, что до долгожданного повешения Путину осталось удовольствий разве что на пару раз хихикнуть.

Василий Рыбников, censor.net.ua