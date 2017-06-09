Николай Статкевич: Очень понравился боевой дух и настроение гомельчан 9.06.2017, 11:52

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Гомельские активисты готовы продолжать борьбу и уличные протесты.

В Гомеле прошла встреча активистов оппозиции с одним из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем.

Во дворе общественно-политического центра по улице Полесская собралось около 70 человек, сообщает «Радыё Рацыя».

Присутствующие выслушали отчет от политика за год существования БНК и также задали вопросы о национальной безопасности и политической ситуации.

Николай Статкевич отметил, что марши «нетунеядцев» существенно поменяли настроения в обществе: «Настроение вполне позитивное. Я бы назвал его спокойным пониманием необходимости что-то делать. Люди более раскрепощенные, более спокойные, уверенные, чем год назад».

На встрече также были рассмотрены ближайшие планы Белорусского Национального Конгресса, в том числе – мирные акции протеста, ближайшая из которых состоится 3 июля, работа над более подробной стратегией БНК, в том числе и по экономическим преобразованиям страны.

Николай Статкевич подчеркнул, что в современных белорусских реалиях перемены возможны только мирным путем. Соответственно БНК будет держаться именно такого курса.

Людей тоже очень волновал вопрос, способна ли оппозиция объединяться для совместных действий. Николай Статкевич пояснил, что региональные коалиции БНК представляют члены различных партий и организаций.

По итогам встречи политик заявил журналистам «Новага часу»:

«Мне очень понравился дух и настроение гомельчан. Я сравниваю с тем, что было год назад - это абсолютно другие люди. Это свободные люди, которые хотят, чтобы Беларусь была нормальной, это патриоты. Многие из этих людей пострадали за ту стратегию, которую предложил БНК, за уличные акции. Но они поддерживают нас и готовы продолжать. Такие встречи очень необходимы, чтобы не отрываться от людей, чувствовать их настроения».