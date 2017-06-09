Николай Статкевич: В этот раз все будет по-мужски серьезно 2 9.06.2017, 16:20

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса выступил перед активистами оппозиции в Гомеле.

Демократические активисты Гомеля на встрече с одним из лидеров Белорусского Национального Конгресса, экс-кандидатом в президенты Беларуси Николаем Статкевичем единогласно поддержали предложение продолжить уличные акции протеста, передает «Радыё Свабода».

Сам Николай Статкевич высказался о ряде событий, важных для гражданского общества Беларуси, в том числе и отвечая на вопросы гомельчан.

Власти нужны не лидеры, а холуи

«Я рад тому, что произошло в этом году весной. Мы увидели не только народ, мы увидели лидеров - ярких, харизматичных. Весна показала нам, что Беларусь богата на различные таланты, в том числе и на людей с лидерскими талантами. Они не востребованы, так как нынешней власти нужны люди с талантом холуйства, приспособления, угождения. Такие готовы торговать совестью ради каких-то благ».

Не изменим систему - будем в пролете

«За что будем жить? Россия что-то дать Беларуси не сможет - нефть дорогой уже не будет, цена ее будет падать. В мире существует новая энергетика - выгоднее поставить солнечную батарею. В электромобилях коэффициент полезного действия в четыре раза выше, чем в обычных. Выходят на улицы автомобили-беспилотники. Что у нас останется - калийные удобрения, фермы? Так Россия скоро своих ферм настроит. Не успеем оглянуться, как снова останемся в хвосте. Не изменим систему - будем в пролете».

Страшно идти на площадь

«Страшно вставать из окопа. Страшно вставать и идти на площадь. Многие люди еще боятся, что пострадают. Мы будем наказаны за свой страх. Те, кто побоялся, - за их страх ответят дети, потомки. Что мы оставим, когда молодежь уезжает? Территорию, которая вымирает? Одних пенсионеров? И после нашу территорию займут люди другой культуры, которая нам и не подходит, и они будут воспринимать нас, как нечто низшее и враждебное».

При Лукашенко изменения невозможны

«Как можно изменить ситуацию? Мне шлют много предложений: собрать подписи, объявить импичмент, изменить Конституцию. Но вся проблема в том, что реализовать эти предложения может только власть и никто другой. Она на это никогда не пойдет. Александр Лукашенко совершил ряд преступлений - я отвечаю за свои слова, - одно из которых легко доказывается: он неконституционным путем продолжил свои полномочия. При этом были похищены и убиты люди, которые этому препятствовали...

При нем никакие изменения невозможны. Я не призываю к революциям, так как революции - это кровь. Он не станет сам, как говорит, с автоматом с сыновьями. Он спрячется в подвал. Мы это уже проходили в 1999 году, когда он сдавал независимость Москве. Люди вышли на площадь на Марш свободы, и там были настоящие схватки. Он пошлет молодых парней. Так что, мы будем друг друга убивать?».

Чтобы изменить власть, нужно, чтобы 3% вышли на улицу

«Мы начали кампанию, которая называется» Белорусский Национальный Конгресс - власть народа «. Если народ не вернет власть, как это записано в Конституции, не вернет право выбирать и менять любые органы власти на честных выборах, имея полную информацию о деятельности власти, то ничего не изменится. Компанию эту ведем мирным образом. Политологи говорят: чтобы изменить власть мирным путем, достаточно, чтобы на улицы вышли три процента населения. Мы с вами вышли, пострадали из-за этого, приняли удар на себя. Но пока что нас оказалось мало для перемен. Наберемся сил и мужества. Нам придется в последующие месяцы, год или два изменить эту ситуацию».

Вернуть День освобождения

«Рада БНК приняла решение провести крупную акцию 3 июля. Лето в политике считается мертвым сезоном - все разъезжаются на отдых, на дачи. Но если мы будем борьбу за свободу согласовывать с сельскохозяйственным циклом, с циклом выращивания картофеля, то, возможно, картофель получим, но не получим свободы.

Нам нужно вернуть дату 3 июля как День освобождения от гитлеровских захватчиков. Дата очень важная, так как за нее отдал жизнь каждый третий белорус. Заменив День освобождения на День Независимости, мы не имеем ни того, ни другого. 3 июля Беларусь никакой независимости не получила. Надо вернуть эту дату и слово «освобождение» - оно очень емкое. Настала пора думать, как освобождать страну от внутренней оккупации; думать, как не допустить внешней оккупации. И пора освобождать себя. На парад и разрушение танками и самоходками асфальта в Минске расходуется 50 миллионов, и это считается малыми деньгами. С помощью позорного налога на безработных власти должны были собрать, кажется, 22 миллиона долларов в эквиваленте».

Официальная идеология: хоккей, дворцы, Коля

«Праздник 3 июля используется сейчас как некая идеология. У Лукашенко должна остаться его идеология из трех компонентов: рождественский хоккейный турнир - раз, дворцы его - два, «принц» Коля - три».

«Не давайте денег режиму»

«Режим паразитарный и несамодостаточный. Он не может существовать без иностранной помощи. Он существовал столько лет, так как у России было много денег, были высокие цены на нефть, и его содержали. В настоящее время в самой России очень сложная ситуация, и она уменьшила дотации. Денег у режима не хватает на содержание милиции и всяких показных проектов. Режим пытается балансировать и найти деньги на Западе, получить там кредиты, чтобы оставаться у власти. Кредиты нужно будет возвращать следующему поколению. Я прямо обращаюсь: «Не давайте денег».

Лукашенко боится своего народа

«Если бы в случае угрозы аннексии Лукашенко защищал независимость Беларуси, мы должны были бы защищать ее вместе с ним. А что значит на его посту защищать независимость? То есть, объявить мобилизацию и дать народу оружие. Я ответственно заявляю: он на это никогда не пойдет, потому что он боится своего народа больше, чем потери независимости. Свежий пример. Были ребята-патриоты, которые не лезли в политику, сами готовились и других готовили защищать независимость вместе с Лукашенко (имеется в виду «Белый легион»). Ему понадобились какие-то доказательства «борьбы с террористами» - схватили парней, крутят их там, пытают. Некоторые понять не могут, за что? Если будет угроза независимости, то охранять ее придется народу».

Учения и вербование

«Говорят сейчас об опасности белорусско-российских учений. Они действительно опасные, приедет несколько тысяч российских солдат. Угроза еще и в контактах: разница в зарплатах, заявления типа «у нас же единое государство», отсутствие надлежащего патриотического воспитания в армии и обществе».

Все будет по-мужски серьезно

Политики в Минске не могут объединиться - это саботаж и нежелание к объединению. Причины следующие: страх объединения с теми, кто будет бороться. Все знают, что в определенной степени здесь «маркер», «сигнал» - Статкевич. Игры в оппозицию, имитации не будет. Будет все по-мужски серьезно.