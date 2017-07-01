Лукашенко оставил для белорусов «пенсионную ловушку» 50 1.07.2017, 8:45

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ИЗОБРАЖЕНИЕ: ЕКАТЕРИНА МАРТИНОВИЧ/KP.BY

Новый указ так и не решил проблему.

СМИ не раз писали о так называемой пенсионной ловушке, в которой могут оказаться многие белорусы. Дело в том, что в последнее время у нас в стране заметно увеличился минимальный страховой стаж, который нужен для того, чтобы получать полную пенсию. В этот стаж входит только то время, когда вы работали и платили взносы в Фонд соцзащиты. А учеба в вузе, декрет и служба в армии вместе с работой входят в другой стаж – общий трудовой, который влияет на размер вашей будущей пенсии, пишет kp.by.

Еще несколько лет назад для полной пенсии достаточно было проработать всего пять лет, то сейчас – все 16. Более того, минимальный страховой стаж будет увеличиваться на полгода каждый год до тех пор, пока не достигнет 20 лет. В итоге многие из тех, кто не успел наработать нужный страховой стаж по объективным причинам, сейчас могут остаться без полной пенсии. В группе риска – те, кто долго ухаживал за инвалидами I группы, матери трех-четырех детей, силовики, которые не выслужили необходимое количество лет для специальной пенсии… Чиновники заверяли, что в курсе проблемы и думают, как ее решить. И даже Лукашенко заявлял, что страховой стаж для военнослужащих нужно пересмотреть.

И вот свершилось: 29 июня правитель подписал указ «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан». В нем говорится о силовиках и о тех, кто ухаживал за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом до 18 лет или престарелым (старше 80 лет). Итак, военнослужащие и силовики (например, милиционеры и спасатели) смогут получать обычную пенсию, если отслужили минимум 10 лет. Для ухаживающих за инвалидами и престарелыми страховой стаж тоже сократили до 10 лет. Но при этом для них увеличился общий трудовой стаж: 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин (для всех остальных он составляет 20 и 25 лет соответственно).

Помогут ли эти изменения забыть о пенсионной ловушке? Увы, пока проблема так и не решена.

- По сути, этот указ помог только военнослужащих. Для них условия получения пенсии действительно упростились. Однако и здесь женщины оказались обиженными: в 10-летний срок военной службы не засчитываются периоды социального отпуска по уходу за детьми, - говорит Дмитрий Черных, координатор юридических программ правозащитной организации «Белорусский Хельсинкский комитет». – Те, кто длительное время ухаживал за инвалидом или престарелым родственником, по-прежнему находятся в сложной ситуации. Да, минимальный страховой стаж для них тоже сократили до десяти лет, но при этом сильно увеличился необходимый общий трудовой стаж. Сейчас женщины выходят на пенсию в 55,5 лет. Получается, начиная с 20,5 лет, женщина должна постоянно заниматься общественно полезной деятельностью: учиться, работать, находиться в отпуске по уходу за ребенком… Потому что если в будущем вдруг случится так, что ей придется ухаживать, например, за престарелой бабушкой, каждый пропущенный год будет иметь значение. Уже сейчас мы столкнулись с такими историями: женщине с общим трудовым стажем 27 лет, которая долго ухаживала за ребенком-инвалидом, эти изменения никак не помогли, она по-прежнему остается без пенсии.

Также нужно отметить, что с точки зрения права этот указ нарушает принцип равенства. Трудовой стаж не может различаться для разных категорий граждан – это дискриминация.

Для ухаживающих за инвалидами или престарелыми здесь есть один плюс: если им не хватает страхового стажа для выхода на пенсию по общему возрасту, они могут продолжать осуществлять уход и получать соответствующее пособие до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин (возраст, в котором назначают социальную пенсию). Раньше такие люди оказывались в безвыходной ситуации: пособие им уже не положено, но и пенсии при этом нет.

- А еще указ помог не всем, кто может оказаться в «пенсионной ловушке»…

- Да, в отношении многодетных матерей проблема так и не решена. Даже женщины, воспитавшие двоих детей, теряют шесть лет страхового стажа. А для многодетных матерей с тремя-четырьмя детьми набрать необходимый страховой стаж еще сложнее.