Пострадавшая от телеколдунов белоруска добилась возбуждения уголовного дела 16 1.07.2017, 9:35

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Витебская предпринимательница перечислила российским телеэкстрасенсам 120 тысяч долларов.

Прокуратура Витебска возбудила уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое совершило мошеннические действия в особо крупном размере. Об этом tut.by сообщили в прокуратуре города.

— В последнее время в правоохранительные органы Витебска участились случаи поступления обращений по фактам завладения денежными средствами граждан под предлогом оказания им парапсихологической и экстрасенсорной помощи. Как правило, заявители делали электронные переводы на счета лиц, которые проживают не в Беларуси. Поскольку местом фактического завладения деньгами являлась территория другой страны, уголовные дела не возбуждали, но гражданам разъясняли, что они могут обратиться в правоохранительные органы иностранного государства, — пояснили в прокуратуре.

Что касается Людмилы Германовой, которая под предлогом оказания парапсихологической помощи перечислила злоумышленникам 102 021 доллар и 438 300 российских рублей, то материалы проверки показывают, что преступные действия в отношении нее совершены не только на территории России, но и Беларуси.

В связи с этим возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по ч. 4 ст. 209 УК Беларуси (Мошенничество в особо крупном размере). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Людмила Германова — не единственная жертва российских «целителей» которые вещают с кабельных каналов. Витебские медики приводят статистику: за последние несколько лет в регионе 11 пациентов пострадали от телеэкстрасенсов. Это люди разных профессий и социального статуса. У всех стряслась какая-то беда: болезнь, семейные неурядицы, неприятности на работе и т.д. Мошенники умело манипулируют ими, используя определенные психотехнологии, — те же самые, которые применяют модераторы так называемых «групп смерти» в соцсетях.