В Вилейке войска Жигимонта взяли штурмом замок князя Свидригайло 1.07.2017, 21:58

В боях за крепость поучаствовали практически все клубы исторической реконструкции XIV-XV веков.

Главной площадкой масштабного средневекового праздника стал Нижний парк. С самого утра здесь проходят зрелищные бои, звучит средневековая музыка, раздаются крики бравых рыцарей, пишет mlyn.by.

Ярким событием первого дня фестиваля стал театрализованный штурм замка князя Свидригайло, который захватили войска Жигимонта. В зрелищных боях за крепость поучаствовали практически все клубы исторической реконструкции XIV-XV веков. По подсчетам организаторов, в этом году их 16, два – из России.

Фестиваль проходит на нескольких площадках. Каждая из них предлагает свое развлечение. Для аудитории постарше – зрелищные рыцарские бои, а для маленьких гостей – постановка «Пра дзеда і яго дачку» в исполнении театра-батлейки группы «Горынь».

Кроме того, гости мероприятия могут ознакомиться с экспозицией средневековых доспехов и оружия, организованной в имитированном замке, а также посетить познавательные семинары на различные тематики.

Фестиваль завершится 2 июля. В вечерней части программы первого дня ожидаются массовые бои, музыкально-театрализованные выступления коллективов, средневековые танцы, мастер-классы по ремеслам и огненное шоу.

За два дня второго рыцарского фестиваля «Гонару продкаў» вилейчане и гости города смогут познакомиться с историей, бытом и культурой населения ВКЛ и его соседей, а также поучаствовать в различных забавах.

Впервые фестиваль прошел в Вилейке в 2015 году, собрав свыше 2 000 гостей.