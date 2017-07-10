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Гомельский ОМОН торгует «отжатыми» авто?

  • 10.07.2017, 8:59

Житель Гомеля заявляет, что разоблачил незаконную схему по продаже авто из России.

На видео, опубликованном на Youtube-канале Belarusian Channel, житель Гомеля, ссылаясь на данные переписки в сети и печальный опыт своего знакомого, утверждает, что милиция и ОМОН в Гомеле занимаются продажей «отжатых» за якобы нахождение в угоне авто. Криминальная схема, по утверждению автора видео, используется гомельскими ОМОНовцами совместно с их коллегами из спецслужб России.


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