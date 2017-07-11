Евросоюз окончательно утвердил соглашение об ассоциации с Украиной 11.07.2017, 13:12

Совет ЕС завершил процесс ратификации соглашения.

Совет Европейского Союза во вторник днем завершил процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и в среду в ходе саммита Украина-ЕС в Киеве стороны скоординируют пути обеспечения максимально эффективного и быстрого достижения целей этого Соглашения.

«Уже завтра мы с лидерами ЕС скоординируем в Киеве во время саммита как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в Соглашении, и перейти на новый этап нашего партнерства», — написал президент Украины Петр Порошенко в своей странице в «Фейсбук».

Глава Украинского государства также подчеркнул, что с 1 сентября 2017 года начнется «качественно новый этап нашего пути в Европейский Союз».

По словам Порошенко, этот новый этап — этап глубинных и всеобъемлющих реформ, который потребует максимальных усилий и объединения всех ветвей украинской власти, бизнеса, гражданского общества ради построения лучшего европейского будущего для украинского народа. И на этом пути нам будет помогать и Европейский Союз, и весь цивилизованный мир.

«Соглашение об ассоциации было одним из ключевых требований и ожиданий евромайдана. И я рад, что мы совместными усилиями смогли его достичь. А Кремль, который мобилизовал все свои ресурсы против Соглашения об ассоциации, цинично нарушил международное право, начал агрессию против Украины, потерпел очередное поражение. Убежден, мы победим. Украина обязательно будет в семье европейских народов — и в ЕС, и в НАТО», — заключил глава украинского государства.

Как сообщалось, о том, что украинская и европейские стороны находятся на завершающем этапе согласования дат очередного саммита Украина-ЕС, проведение которого в текущем году должно пройти в Украине, сообщил 17 мая 2017 года заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

«Мы сейчас активно готовимся к саммиту Украина-ЕС. Хочу напомнить: в этом году он должен пройти в Украине. Думаю, это будет Киев. Мы — на завершающей стадии согласования дат проведения саммита», — сказал он. Петр Порошенко и Дональд Туск в ходе телефонного разговора скоординировали позиции перед саммитом «Большой Семерки» и договорились провести очередной саммит Украина-Европейский Союз 13 июля 2017 года в Киеве.

Жан-Клод Юнкер 30 мая приветствовал голосование Сената Нидерландов по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Он выразил надежду, что процесс ратификации завершится до июльского саммита Украина-ЕС.