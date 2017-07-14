«Почему людей снова кинули?» 3 14.07.2017, 13:34

Истории семей, оставшихся без господдержки в приобретении жилья: нельзя без конца менять правила.

Министерство архитектуры и строительства уже признало, что отмена указа № 585 о помощи многодетным и молодым семьям при строительстве и покупке жилья, была преждевременной. Министр направил Лукашенко просьбу рассмотреть возможность продлить действие документа для тех, кто уже вступил в строительство.

Напомним, когда стало известно, что из-за нового указа об адресных субсидиях отменяется старый указ № 585, оказалось, что семей «оставленных за бортом» в стране немало.

Получить помощь от государства по указу, который утратит силу уже 6 августа, могли молодые и многодетные семьи, состоящие на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом субсидия выдавалась по кредиту как на строительство или реконструкцию, так и на покупку уже готового жилья. Главное условие — взять для приобретения этого жилья кредит в коммерческом банке. Размер субсидии зависел от состава семьи, и выдавалась она после того, как семья оформит жилье на себя.

Молодые и многодетные семьи, оставшиеся без господдержки, но рассчитывающие, что ее все же вернут, рассказали tut.by свои истории.

«Рожали детей для себя, а не для льгот»

Виктор начал строиться в конце прошлого года и взял кредит в банке под 21%. По указу его молодая семья могла рассчитывать на помощь в размере 40 бюджетов прожиточного минимума или 7,3 тысячи рублей. Но дом, где строится квартира, до 6 августа сдать не успеют и субсидию семье, если действие 585 указа не продлят, не дадут.

Снежана кредит в банке получит лишь в августе — по условиям банка она должна была оплатить более 50% стоимости жилья. При этом, строить квартиру девушка решила лишь после того, как получила подтверждение от чиновников, что указ № 585 будет действовать вместе с указом № 240.

— Теперь надеемся, что Минстройархитектуры доведет все дело до конца и поможет тем, кто, как и мы, ввязался в стройку и остался без помощи, — говорят семьи.

Кроме тех, кто начал строить жилье, без помощи остались и те, кто решил купить в кредит жилье на вторичке.

Семья Ольги на льготный кредит не рассчитывала. Да и строить новое жилье не планировала, а решила купить на вторичке участок в Минске со старым домом, чтобы восстановить его своими силами. Участок стоил 30 тысяч долларов.

— Мы с мужем ни в чем не нуждаемся, детей рожали для себя, а не для льгот, как думает о многодетных большинство. Когда у нас родился третий ребенок, ради интереса, а не выгоды, стали изучать вопрос о том, какую помощь предлагает государство. Об этом ведь трубят на каждом углу. Было интересно, насколько эта помощь реальна, — говорит Ольга. — Узнали много интересного. Например, — об этом никто не говорит, — льготные кредиты на жилье положены только малоимущим многодетным. При этом, банк смотрит на платежеспособность такой семьи. Как эти вещи могут работать вместе, объяснить невозможно. Мы не малоимущие, и на кредит не рассчитывали. По 585 указу нам полагалась субсидия и мы решили ею воспользоваться.

Когда семья Ольги решила купить участок, она рассчитывала, что часть долга по кредиту на участок сможет погасить субсидией. При этом, по указу, есть условие, что если субсидия равна или меньше задолженности по кредиту, то гасится она единовременно.

— Я была заинтересована в том, чтобы кредит на мне не висел. Поэтому один кредит я взяла на покупку недвижимости на сумму, равную сумме субсидии — 100 бюджетов прожиточного минимума. Если бы я знала, что указ отменят и субсидию мне не дадут, я бы взяла больше. А так мне пришлось взять второй потребительский кредит с высокими процентами на 5 лет, по которому теперь придется платить 800 рублей в месяц, — говорит Ольга.

Оформить документы на жилье до окончания действия указа семья не успевает.

— У меня есть чеки «Жилье», которые мы отнесли в исполком, чтобы их зачли при приобретении жилья. Решение по ним будет только 26 июля. И только после этого мы можем начинать оформление жилья на себя. То есть это займет еще время и до 6 августа принять решение о выдаче нам субсидии исполком не сможет физически, — говорит девушка. — Понимаете, дело ведь не в том, что мы прям сильно нуждаемся в помощи. А в том, что у нас на каждом углу кричат о помощи от государства, и когда ты за ней обращаешься, тебе рассказывают о правилах и условиях. Кроме того, правила меняют в середине игры, а это неправильно и нечестно.

«Пусть льготы либо отменяют для всех, либо выдают помощь, как обещают»

Минчанка Алеся на очереди стояла много лет. В 2010 году она решила как нуждающаяся взять участок в Минском районе. И поскольку семья уезжала из города в район, по законодательству 2010 года ей полагался внеочередной льготный кредит на жилье.

— Когда нам дали участок, оказалось, что на нем нет никаких коммуникаций, хотя везде декларировали, что нуждающимся надо выделять готовые для строительства участки, — говорит Алеся. — Пока мы писали обращения и получали ответы, указ, по которому нам полагался кредит вне очереди, отменили. Поэтому нам пришлось взять кредит, чтобы как-то начать осваивать участок: купили старый дом, стали его достраивать.

Кредит Алеся взяла под 19% на 15 тысяч рублей. По указу 585 семье молодой семье с двумя несовершеннолетними детьми полагалась субсидия в 80 бюджетов прожиточного минимума — на сегодня 14,7 тысячи рублей.

— До сдачи дома нам остается пара месяцев и тут мы узнаем, что указ отменяют. Почему людей снова кинули? — задается вопросом Алеся. — Я звонила в министерство архитектуры и спрашивала их, за что они так не любят народ? Я все понимаю, я тоже за то, чтобы люди рассчитывали на свои силы. Но в таком случае не надо со всех трибун кричать о помощи от государства. Если отменять льготы, то для всех. А если уже обещаете помощь, то помогите хотя бы тем, кто на вас рассчитывал. Поэтому, если отмену указа действительно пересмотрят, будет здорово.