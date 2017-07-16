В Вилейке создали 5-тонную лягушку 18 16.07.2017, 9:09

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Фото: mlyn.by

Идея украсить город памятником «Царевне-лягушке» принадлежит директору Вилейского ЖКХ.

Очередную сказочную скульптуру из бетона изготовил вилейский скульптор Валерий Опарик.

Над скульптурой, созданной по образу лягушки из одноименной русской народной сказки «Царевна-лягушка», мастер работал около пяти месяцев. Весит она пять тонн. Высотой – в человеческий рост.

– Это не полностью сказочный персонаж, так как мне хотелось показать не столько сказку, сколько красоту и уникальность творений природы. В нашем случае – земноводной лягушки. Повторить созданное природой сложно, а если присмотреться, понимаешь, как ее творения удивительно красивы, – рассказал kraj.by скульптор.

Автор добавил лягушке стрелу и корону – все как у героини сказки.

Фото: mlyn.by

Идея создания Царевны-лягушки принадлежит директору Вилейского ЖКХ Виктору Павловскому. Где именно установят очередную скульптуру Валерия Опарика, пока обсуждается.