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Про Крым - «низ-зя»

  • Виктор Шендерович
  • 17.07.2017, 15:44
  • 1,257
Виктор Шендерович

Сейчас я вам смешное расскажу.

 Был я несколько дней назад на «Дожде», на «Прямой линии». Потом, стало быть, смотрю это дело на сайте, а там табличка: «Программа публикуется с купюрами по юридическим соображениям». 

Я голову себе сломал.  Посмотрел - вроде все на месте: и про Кадырова, стоящего за убийством Немцова, и что все они - банда беззаконная, власть захватившая… Что выбросили-то? Что нельзя, если это можно?  И вот Анна Немзер, ведущая той программы, выяснила сегодня: похерено упоминание Крыма как оккупированной территории.  Это, стало быть, «низ-зя».   А что они банда беззаконная, власть захватившая, - можно.

В сухом остатке, в полном согласии с юриспруденцией, ситуация, на сегодняшний день, выглядит так: беззаконная банда, захватившая власть в России, присоединила к ней Крым, в виде исключения, в полном согласии с законом.  Как сказано у Гоголя: редко, но бывает.

Кстати, о беззаконной банде, и уже не смешное: сегодня - три года со дня гибели малазийского "Боинга". Там было восемьдесят детей...

Виктор Шендерович


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