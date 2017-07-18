За что белорусы платят дорожный сбор?5
- 18.07.2017, 9:35
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В городском поселке Смиловичи Червенского района Минской области дорожники нестандартно подошли к ремонту асфальта.
Местная жительница прислала на портал tut.by фотографии ремонта, на которых видно, что ямы на дороге просто заложили кирпичом.
"Сразу видно, что мы не зря платим дорожный сбор!" — прокомментировала девушка свои фотографии.
Смиловичи расположены в 27 км от Минска, недалеко от трассы М4. В городском поселке проживает около пяти тысяч человек.