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За что белорусы платят дорожный сбор?

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  • 18.07.2017, 9:35
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Фото: tut.by

В городском поселке Смиловичи Червенского района Минской области дорожники нестандартно подошли к ремонту асфальта.

Местная жительница прислала на портал tut.by фотографии ремонта, на которых видно, что ямы на дороге просто заложили кирпичом.

"Сразу видно, что мы не зря платим дорожный сбор!" — прокомментировала девушка свои фотографии.

Смиловичи расположены в 27 км от Минска, недалеко от трассы М4. В городском поселке проживает около пяти тысяч человек.


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