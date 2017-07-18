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Видеофакт: В США испытали мощнейшее лазерное оружие

  • 18.07.2017, 10:28
Фото: hexapolis.com

Лазер поражает цели со скоростью света.

Испытания лазерного оружия Laser Weapons System провели в Персидском заливе с борта корабля-амфибии USS Ponce. Отмечается, что система стреляет точнее пули со скоростью, в 50 000 раз превышающей скорость межконтинентальной баллистической ракеты, и при этом может быть использована для множества целей, пишет online.ua.

"Он (лазер, — ред.) бросает огромное количество фотонов на входной объект... Мы не беспокоимся о ветре, мы не беспокоимся о дальности, мы ни о чем не беспокоимся. Мы можем поражать цели со скоростью света", — рассказал капитан USS Ponce Кристофер Уэлс. Примечательно, что при стоимости системы лазерного оружия в $40 млн, один выстрел из нее стоит около доллара, поскольку для работы ей необходимы только небольшой генератор электричества и три человека.


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