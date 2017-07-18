Во сколько белорусам обошелся самолет для Додона 14 18.07.2017, 12:31

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Из Беларуси президент Молдовы вылетел спецчартером.

Президент Молдовы Игорь Додон прибыл с рабочим визитом в Минск обычным рейсом "Белавиа" с пересадкой в Москве. Причем в эконом - классе. А все потому, что в Молдове нет не то что "президентского авиапарка", но и вообще какого-то специального самолета для полетов высоких должностных лиц.

"Это началось давно, так как страна у нас небогатая, и, соответственно, не думаю, что люди отнеслись бы этому положительно, если бы все руководители начали летать на каких-то частных самолетах, - объясняет Еврорадио бывший премьер-министр Молдовы Владимир Кульмински. - А по-вторых, до сих пор не ясно, кто у нас имеет полную власть: все еще продолжается традиционная для Молдовы борьба за перераспределение полномочий между парламентом и президентурой. В такой ситуации определить, какое количество самолетов необходимо, было бы достаточно сложно ".

Но ведь можно было в Минск хотя бы бизнес-классом лететь, а не "эконом"!

Владимир Кульмински: "Сейчас Додон летает эконом-классом не затем, чтобы продемонстрировать свою демократичность, а чтобы показать всем в Молдове, что он близкий к народу. У него сейчас нет никаких реальных полномочий, и борьба за власть и за полномочия в Молдове только начинается. Решится все в 2018 году во время парламентских выборов. Соответственно, люди стараются максимально нарастить свой рейтинг, свою популярность среди населения, максимально подчеркнуть свою скромность и демократичность ".

На самом деле в ситуации, когда своего самолета у президента нет, для Европы нет ничего удивительного. К примеру, президенты Литвы и Латвии также самолетов не имеют и летают обычными рейсами. Так, литовский президент Даля Грибаускайте предпочитает авиакомпании Aeroservisas. Причем летает также обычным эконом-классом. Президент Латвии чаще всего пользуется услугами авиакомпании АirBaltic. В Польше местные власти решили отказаться от собственного авиапарка, который был расформирован 31 декабря 2011 года. С того момента все высшие госчиновники Польши летают самолетами авиакомпании LOT.

Другое дело - правитель Беларуси. При том, что в правительственный авиапарк входит как минимум четыре самолета, летать эконом-классом Лукашенко себе позволить не может. Видимо, именно поэтому в Молдову Игорь Додон возвращался спецчартером - в самолете "Бомбардир" авиакомпании "Белавиа".

Кто и зачем организовал этот недешевый перелет? Объяснение появляется в воскресенье в вечернем эфире телеканала ОНТ: "В знак того, что диалог получился, гостеприимную белорусскую землю Игорь Додон оставил специальным чартерным рейсом".

Но сколько стоило белорусскому бюджету эта наше спецчартерное гостеприимство? Соответствующий вопрос журналисты направили в пресс-службу "Белавиа". Но отечественный авиаперевозчик называть конкретную сумму отказывается Мол, "стоимость чартерных рейсов является коммерческой тайной".

Тем не менее, по неофициальной информации, такой чартерный перелет может стоить до 40 тысяч долларов.