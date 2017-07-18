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Ученые нашли способ вернуть потерянное зрение

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  • 18.07.2017, 12:48
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Изобретение поможет восстановить любые недостающие чувства.

Восстановление потерянного зрения сегодня не является чем-то новым. Хирургами практикуется трансплантация глаз, но пациентам приходится долго ждать, пока появятся подходящие органы, да и не каждый может позволить себе такую операцию. Решением проблемы может стать новое изобретение исследователей из Университета Райса. Прибор под названием FlatScope не только способен вернуть потерянное зрение, но и в перспективе восстановить другие нарушения органов чувств благодаря мозговому имплантату, пишет 4pda.ru.

FlatScope представляет собой плоский микроскоп, который помещается в мозг, где контролирует и запускает нейроны, модифицированные до флуоресцентов, когда они активны. Девайс был разработан в рамках программы Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, известного как DARPA, с целью создания нейронного интерфейса с помощью разных датчиков, пересылающих аудиовизуальные данные напрямую в мозг, позволяя восстановить любые недостающие чувства.

«Увеличивая возможности современных нейронных интерфейсов для одновременного взаимодействия более одного миллиона нейронов, NESD стремится обеспечить двустороннюю связь с мозгом в масштабе, который поможет углубить наше понимание сложности и функциональности этого органа», — заявил Филипп Авельда, руководитель программы NESD.


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